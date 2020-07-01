Telia отключила 17 каналов на русском языке

Сегодня клиенты Telia не нашли в своих телевизорах 17 каналов, вещавших на русском и украинском языках. Предприятие утверждает, что отключило каналы, поскольку они не пользовались популярностью, чтобы освободить место для других, более интересных и привлекательных.
О том, что с 1 июля планируется откление ряда каналов, Telia начала предупреждать чуть больше месяца назад. Пресс-секретарь фирмы Лидия Кальюнди заверила, что все частные клиенты должны были получить предупреждение по электронной почте, пресс-сообщение было разослано и во все СМИ. Однако, по словам некоторых клиентов, никаких писем-уведомлений они не получали, не нашли мы пресс-сообщения и в редакционной почте.
Тем не менее, на сайте фирмы 18 мая было опубликовано сообщение о том, что 17 каналов будут отключены из-за их низкой популярности у клиентов: «Большинство вышеуказанных каналов по своим рейтингам остается во второй сотне среди всех телеканалов, транслируемых Telia, их непопулярность служит причиной их закрытия. Всего Telia TV прекращает трансляцию 17 телеканалов, они закроются в ночь на 1 июля».
Если изучить список отключенных каналов, частично можно согласиться с доводом, что их почти никто не смотрит, однако некоторое недоумение вызывает утверждение о непопулярности, например, каналов RTVi, Inter+ или «Русский иллюзион». Да и «Наше любимое кино» наверняка находил своего зрителя, поскольку по каналу нон-стопом крутят фильмы на русском языке.
С 1 июля в Telia отключены
- Иллюзион+
- Русский Иллюзион
- 1+1 International
- Детский мир
- Galaxy
- Inter+
- Кто есть кто
- Наше любимое кино
- Ностальгия
- Оружие
- Шансон ТВ
- Театр
- Ретро
- Вопросы и Ответы
- Домашний
- RTVi
- TNT4.
Других причин, кроме непопулярности, Telia называть не стала. Не объяснено и что делать клиентам, которые подключались к данным каналам через тематические пакеты, за которые платят деньги. В качестве альтернативы на данном этапе 17 каналов заменил один – «1+2», на котором обещают крутить всевозможные «Битвы экстрасенсов» и прочую мистику.
Между тем, член правления STV – фирмы-конкурента Telia – Дмитрий Кузьмин, сказал, что у руководимого им предприятия планов отключать данные каналы нет: «По всем перечисленным в списке каналам у STV имеются действующие договоры на их трансляцию, и планов их отключения у нас нет, за исключением каналов „Театр“ и „Galaxy“, которые вообще не транслируются в сети STV».
Пресс-секретарь другого конкурента, фирмы Elisa (с предприятием не так давно полностью слился известный и популярный оператор Starman), Таави Тедер сказал, что у этого поставщика домашнего телевидения тоже нет планов в ближайшее время вносить коррективы в выбор каналов: «Хотя, что понятно, выбор каналов со временем меняется и у нас. Некоторые каналы исчезают, вместо них появляются новые».
На вопрос, действительно ли выбранные Telia для отключения каналы настолько непопулярны у зрителя, что от них можно спокойно отказаться, Тедер уточнил, что в Эстонии за популярностью каналов следит Kantar Emor: «Мы же, исходя из договоров с телеканалами, не можем комментировать, насколько они популярны в данном контексте».