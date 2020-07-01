Эксперт: несмотря на Covid-19, недвижимость в Юрмале не подешевеет

Сегодня многие заняли выжидательную позицию - смотрят на то, что будет происходить с экономикой в ближайшие три-шесть месяцев. В связи с этим важным моментом является, какие решения будут приняты для стимулирования экономики, и как кризис отразиться на Латвии.

Строительный сектор экономики в Латвии за последние 10-20 лет сильно изменился. После обвала рынка, раздутого чересчур доступным кредитованием, успели стабилизироваться и цены, и подходы к строительству. Издержки на проведение строительных работ понемногу, но постоянно растут. Да и чудес не бывает, нельзя построить жилье стоимостью 2500 евро за квадратный метр, потратив 1200. Покупатель уже стал понимать это и, кроме того, стал уделять больше внимания именно качеству.

Уже мало кому интересно просто купить новое жилье, покупатель хочет, чтобы его дом был теплый, тихий, комфортный, из невредных для здоровья материалов, долго не требовал вложений и ремонтов, а также чтобы платежи не были обременительными, особенно зимой. Потому покупатель готов платить больше за квадратный метр.

«Мне кажется, что в течение последних 10-20 лет произошла трансформация, покупатели стали готовы покупать пусть дорогой, но более качественный товар», - отмечает член правления инвестиционной компании Baltic Investment Group Лев Голанд.

«Люди сейчас покупают меньше, но, мне кажется, более избирательно. Появился интерес к более качественному и дорогому жилью, жилью комфорт-класса в той же Юрмале. Скорее всего, люди не знают, поедут ли они отдыхать в этом году, или даже в следующие два года. Сейчас об этом никто сказать не может. А Юрмала всегда рядом. Поэтому возник интерес к домашнему курорту и недвижимости в Юрмале», - продолжает застройщик.

Сегодняшний покупатель жилья в Юрмале - это молодые специалисты и взрослая, состоявшаяся и платежеспособная публика 50+, разбирающаяся в качестве и знающая ему цену.

«Первая категория покупателей делает акцент на удобстве для семьи с детьми - чтобы было высококачественно, безопасно и комфортно, рядом были бы парки и хорошие школы. У второй категории - бизнес уже существует, дети выросли и потому есть запрос на комфортное жилье высокого качества. Еще немаловажный момент, в Латвии не жарко и есть спрос именно на такие комфортные условия. Люди присматриваются. А учитывая, что на ближайшее время лучше поостеречься и провести лето, а то и несколько - дома, то и Юрмала стала пользоваться возрастающим вниманием», - говорит Голанд.

До 2014 года квартиры в Юрмале в основном строились для приезжих из СНГ, которые покупали эти квартиры с целью получить вид на жительство в Латвии, а значит - в Евросоюзе. Затем эта аудитория из-за политической ситуации исчезла с латвийского рынка, а юрмальские застройщики оказались заложниками политики. Затем ситуация стабилизировалась, и падения цен, с точки зрения застройщика, не ожидается.

Застройщики снизили цены до уровня доступного для местных покупателей и больше снижения не происходит.

Важно еще и то, что юрмальские застройщики в основном строят на свои средства. Банки в последние лет десять не очень активно выдавали кредиты строительным компаниям, что стало отголоском кризиса 2008 года.

Специфика строительства в Юрмале еще и в отсутствии крупных земельных участков под застройку. А строить небольшой дом крупным компаниям не выгодно. В результате снижения цен за счет объема строительства тоже не получается.

Не в лучшую сторону на цене сказываются и удаленные коммуникации, и отсутствие квартальной застройки. Строительство каждого нового объекта означает, что придется проводить газ, электричество, воду, канализацию и все прочее, что также и не быстро, и дорого.