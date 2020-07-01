В Эстонии продолжают замедляться темпы распространения COVID-19

Дневной прирост в течение последних 14 дней (максимальный инкубационный период COVID-19) за период с 16 по 29 июня составил в среднем 0,1% (0,0%-0,2%) от общего числа кумулятивных случаев. На основании этих данных можно сделать вывод, что темп распространения COVID-19 продолжает замедляться.
За последние 14 дней (17-30 июня) вирус был диагностирован у 15 человек. Из них на работе заразились два человека (13,3% от общего количества случаев), три – в кругу семьи (20,0%) и один человек – за границей (6,7%). В девяти случаях место заражения осталось неустановленным (60,0%). Случаи заболевания были зарегистрированы в четырех уездах: Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Тартумаа и Валгамаа.
По состоянию на 30 июня 2020 года выздоровели 1393 человека (70,0% от общего числа). В случае 436 человек с момента получения положительного теста прошло более 28 дней.
Также было зарегистрировано 1989 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, что составляет 150,1 случая на 100 000 жителей. 14-дневная кумулятивная заболеваемость составила 1,1 случая на 100 000 жителей.