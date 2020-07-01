В Эстонии продолжают замедляться темпы распространения COVID-19

За последние 14 дней (17-30 июня) вирус был диагностирован у 15 человек. Из них на работе заразились два человека (13,3% от общего количества случаев), три – в кругу семьи (20,0%) и один человек – за границей (6,7%). В девяти случаях место заражения осталось неустановленным (60,0%). Случаи заболевания были зарегистрированы в четырех уездах: Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Тартумаа и Валгамаа.