Гибель четырехлетнего ребенка в Таллинне: двое сотрудников фирмы предстанут перед судом

На предварительном заседании, прошедшем во вторник, Харьюский уездный суд решил, что судебный процесс над обвиняемыми в причинении смерти по неосторожности 33-летним Даниилом и 33-летним Андреем начнется 6 октября.

15 мая 2016 года в Таллинне на улице Коллане погиб четырехлетний ребенок, которого придавило 123-килограммовой дверью гаража. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что пружина растяжения гаражных ворот была сломана и у двери не было предохранителей, препятствующих падению.

По словам прокурора Дианы Хелила, расследование было сложным. "Прокуратура считает, что обязательства нарушили выполнявшие в сентябре 2015 года работы по обслуживанию сотрудники, поскольку они не проверили, оснащен ли механизм гаражных дверей защитой от падения и находится ли он в рабочем состоянии. Сотрудники фирмы обладают специальными техническими знаниями об установке, эксплуатации и обслуживании гаражных дверей. Поэтому нужно было предвидеть, что если у гаражной двери отсутствует или сломана защита от падения, то при проблемах с пружиной столь тяжелая дверь может упасть, и это поставит под угрозу человеческие жизни", - пояснила Хелила.