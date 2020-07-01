Гибель четырехлетнего ребенка в Таллинне: двое сотрудников фирмы предстанут перед судом

В октябре начнется суд над двумя работниками обслуживающей фирмы, которым предъявили обвинения в связи со смертью ребенка, весной 2016 года придавленного дверью гаража в таллиннском районе Кадриорг.
На предварительном заседании, прошедшем во вторник, Харьюский уездный суд решил, что судебный процесс над обвиняемыми в причинении смерти по неосторожности 33-летним Даниилом и 33-летним Андреем начнется 6 октября.
15 мая 2016 года в Таллинне на улице Коллане погиб четырехлетний ребенок, которого придавило 123-килограммовой дверью гаража. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что пружина растяжения гаражных ворот была сломана и у двери не было предохранителей, препятствующих падению.
По словам прокурора Дианы Хелила, расследование было сложным. "Прокуратура считает, что обязательства нарушили выполнявшие в сентябре 2015 года работы по обслуживанию сотрудники, поскольку они не проверили, оснащен ли механизм гаражных дверей защитой от падения и находится ли он в рабочем состоянии. Сотрудники фирмы обладают специальными техническими знаниями об установке, эксплуатации и обслуживании гаражных дверей. Поэтому нужно было предвидеть, что если у гаражной двери отсутствует или сломана защита от падения, то при проблемах с пружиной столь тяжелая дверь может упасть, и это поставит под угрозу человеческие жизни", - пояснила Хелила.
"До несчастного случая была обнаружена поломка гаражной двери, и товарищество заказало ее ремонт. К сожалению, произошла трагедия с крайне тяжелыми последствиями, которая унесла жизнь маленького ребенка. На двери отсутствовал предохранитель, который исключил бы ее падение", - сказала Хелила. По оценке прокуратуры, в преступлении нельзя обвинить квартирное товарищество или его председателя, поскольку, узнав о неполадках двери гаража, товарищество приступило к ее ремонту.