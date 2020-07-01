Два взлома за пять месяцев: чем небольшая заправка так привлекает воров?

Глава паевого товарищества Каспар Нису сказал, что не может найти причину, по которой воры нападают именно на этот магазин. В феврале этого года воры ворвались в магазин и унесли 850 евро. А в среду рано утром воры схватили пять блоков сигарет и картонную коробку, в которой они, вероятно, надеялись увидеть что-то ценное. На самом деле в коробке были пустые стаканчики для кофе.

В среду а заправке была проведена инвентаризация, и можно ожидать, что стоимость одних только украденных сигарет составит тысячи евро.

Воры бывали в магазине и до того, как заправочная станция стала частью сети Hepa.

Одна из причин, по которой заправка Камара может быть привлекательным местом для воров, заключается в ее расположении. Она отделеан от других зданий, но в то же время находится возле большой дороги, по которой можно быстро убежать. Пойманные в этом году воры не были местными жителями.

Ограбившая заправку в феврале банда врывалась во многие эстонские сельские магазины и автозаправочные станции в течение шести месяцев, прежде чем была поймана в Сюргавере в конце марта после попытки кражи из магазина Vastemõisa. Пока неизвестно, были ли предыдущие кражи на совести воров, посетивших Камару сегодня.

Заправка Камара закрывается каждый день в 7 часов вечера, а затем остается под электронным наблюдением. Цель владельца - перевести часть заправка на автоматический режим, чтобы можно было заправляться и ночью, но держать магазин открытым 24 часа в сутки владелец не намерен.

Каспар Нису в целом удовлетворен работой небольшой заправочной станции на границе с Латвией, потому что клиент, в основном - местный житель, который лоялен к заправочной станции.