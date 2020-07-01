Два взлома за пять месяцев: чем небольшая заправка так привлекает воров?

Паевое товарищество Hepa уже почти полтора года является владельцем автозаправочной станции, стоящей на краю шоссе Валга - Уулу возле Мыйзакюла, но за это время воры дважды врывались на автозаправочную станцию, пишет Sakala.
Глава паевого товарищества Каспар Нису сказал, что не может найти причину, по которой воры нападают именно на этот магазин. В феврале этого года воры ворвались в магазин и унесли 850 евро. А в среду рано утром воры схватили пять блоков сигарет и картонную коробку, в которой они, вероятно, надеялись увидеть что-то ценное. На самом деле в коробке были пустые стаканчики для кофе.
В среду а заправке была проведена инвентаризация, и можно ожидать, что стоимость одних только украденных сигарет составит тысячи евро.
Воры бывали в магазине и до того, как заправочная станция стала частью сети Hepa.
Одна из причин, по которой заправка Камара может быть привлекательным местом для воров, заключается в ее расположении. Она отделеан от других зданий, но в то же время находится возле большой дороги, по которой можно быстро убежать. Пойманные в этом году воры не были местными жителями.
Ограбившая заправку в феврале банда врывалась во многие эстонские сельские магазины и автозаправочные станции в течение шести месяцев, прежде чем была поймана в Сюргавере в конце марта после попытки кражи из магазина Vastemõisa. Пока неизвестно, были ли предыдущие кражи на совести воров, посетивших Камару сегодня.
Заправка Камара закрывается каждый день в 7 часов вечера, а затем остается под электронным наблюдением. Цель владельца - перевести часть заправка на автоматический режим, чтобы можно было заправляться и ночью, но держать магазин открытым 24 часа в сутки владелец не намерен.
Каспар Нису в целом удовлетворен работой небольшой заправочной станции на границе с Латвией, потому что клиент, в основном - местный житель, который лоялен к заправочной станции.
Теперь заправке вновь предстоит ремонт, потому что ущерб от взлома довольно велик. Дверь и стену придется отремонтировать. В среду заправочная станция была закрыта, потому что, взламывая кассу, воры разбили компьютерную систему и украли ноутбук.