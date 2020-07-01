Рокировки в EKRE дают пищу для спекуляций: Хельме не видит Мадисона министром

Рокировки внутри партии EKRE заинтересовали и многих молодых амбициозных политиков.

Вчера, 30 июля, в студии Postimees член Европарламента Яак Мадисон подтвердил, что он скорее предпочел бы видеть себя в министерском кресле, чем в Европейском парламенте, который он назвал удобным для бесед среди пенсионеров. Однако после последних выборов в Рийгикогу, когда EKRE стала правящей партией, Март Хельме не избрал его в министры.

В то же время, в студии Postimees Мадисон заявил, что если бы Март Хельме остался председателем EKRE, он не стал бы баллотироваться на пост заместителя председателя партии на съезде, который состоится в эту субботу. Если Мадисон уйдет в отставку из Европарламента, его преемником станет Март Хельме.

Хельме никуда не денется

Март Хельме однозначно заявил, что ни сейчас, ни в будущем он не заинтересован в замене министра членом Европейского парламента.

Это спекуляция совершенно беспочвенна, я не собираюсь идти в Европарламент. Я намерен оставаться министром в правительстве, по крайней мере, пока существует эта коалиция, и участвовать в следующих выборах в Рийгикогу. Я никуда не денусь из Эстонии,

- сказал Хельме.

По словам Марта Хельме, Яак Мадисон по собственному желанию стал членом Европейского парламента, и позиция эта является весьма солидной.

«Мы не можем сделать одного человека и министром, и членом Европарламента. В жизни нужно делать выборы. Нельзя одновременно быть покойником на похоронах и невестой у алтаря. Если он решил стать членом Европейского парламента, нужно отслужить свой срок до конца», - сказал Хельме.

Одна из ведущих политиков в рядах EKRE Керт Кинго также не считает, что смена лидера позволит Мадисону сесть в кресло министра.

«Срок полномочий члена Европейского парламента составляет пять лет, и он сам хотел туда попасть. Конечно, он сам заинтересован в должности министра, молодой человек, амбициозный, но говорить об этом пока рано, свободных министерских постов на данный момент нет», - сказала Кинго, которая планирует составить Мадисону конкуренцию в борьбе за пост заместителя председателя EKRE на съезде в субботу.

По словам политика, в прошлом году Мадисон опередил ее всего на несколько десятков голосов.

Кресло Пыллуааса не качается

Политические эксперты предположили, что в марте следующего года позиция Хенна Пыллуааса может пошатнуться, ведь кресло спикера может занять Март Хельме. Сам Хенн Пыллуаас, который сейчас является председателем парламента, за свое место спокоен.

Я умею хорошо выполнять свою работу, и сдаваться - не в моих планах. Чтобы Март Хельме баллотировался на пост спикера, он должен уйти в отставку с поста министра, или коалиция должна распасться, и я пока не вижу признаков, указывающих на это. У коалиции все хорошо,

- сказал Пыллуаас.

«Этих спекуляций, которые не основываются на правде, сейчас много. Даже желание Марта баллотироваться в президенты нельзя исключать, хотя сам Март сказал, что он этого не хочет», - сказал Пыллуаас.