Рокировки в EKRE дают пищу для спекуляций: Хельме не видит Мадисона министром

Передача эстафетной палочки от Марта Хельме его сыну Мартину Хельме вызвала бурные обсуждения в кулуарах Рийгикогу, пишет Postimees. Планирует ли нынешний председатель партии EKRE занять место Хенна Пыллуааса на посту спикера Рийгикогу или, может, вернется в Европарламент, чтобы получить солидную надбавку к пенсии, к тому же дав возможность Яаку Мадисону вернуться в эстонскую политику после работы в Брюсселе?
Рокировки внутри партии EKRE заинтересовали и многих молодых амбициозных политиков.
Вчера, 30 июля, в студии Postimees член Европарламента Яак Мадисон подтвердил, что он скорее предпочел бы видеть себя в министерском кресле, чем в Европейском парламенте, который он назвал удобным для бесед среди пенсионеров. Однако после последних выборов в Рийгикогу, когда EKRE стала правящей партией, Март Хельме не избрал его в министры.
В то же время, в студии Postimees Мадисон заявил, что если бы Март Хельме остался председателем EKRE, он не стал бы баллотироваться на пост заместителя председателя партии на съезде, который состоится в эту субботу. Если Мадисон уйдет в отставку из Европарламента, его преемником станет Март Хельме.
Хельме никуда не денется
Март Хельме однозначно заявил, что ни сейчас, ни в будущем он не заинтересован в замене министра членом Европейского парламента.
Это спекуляция совершенно беспочвенна, я не собираюсь идти в Европарламент. Я намерен оставаться министром в правительстве, по крайней мере, пока существует эта коалиция, и участвовать в следующих выборах в Рийгикогу. Я никуда не денусь из Эстонии,
- сказал Хельме.
По словам Марта Хельме, Яак Мадисон по собственному желанию стал членом Европейского парламента, и позиция эта является весьма солидной.
«Мы не можем сделать одного человека и министром, и членом Европарламента. В жизни нужно делать выборы. Нельзя одновременно быть покойником на похоронах и невестой у алтаря. Если он решил стать членом Европейского парламента, нужно отслужить свой срок до конца», - сказал Хельме.
Одна из ведущих политиков в рядах EKRE Керт Кинго также не считает, что смена лидера позволит Мадисону сесть в кресло министра.
«Срок полномочий члена Европейского парламента составляет пять лет, и он сам хотел туда попасть. Конечно, он сам заинтересован в должности министра, молодой человек, амбициозный, но говорить об этом пока рано, свободных министерских постов на данный момент нет», - сказала Кинго, которая планирует составить Мадисону конкуренцию в борьбе за пост заместителя председателя EKRE на съезде в субботу.
По словам политика, в прошлом году Мадисон опередил ее всего на несколько десятков голосов.
Кресло Пыллуааса не качается
Политические эксперты предположили, что в марте следующего года позиция Хенна Пыллуааса может пошатнуться, ведь кресло спикера может занять Март Хельме. Сам Хенн Пыллуаас, который сейчас является председателем парламента, за свое место спокоен.
Я умею хорошо выполнять свою работу, и сдаваться - не в моих планах. Чтобы Март Хельме баллотировался на пост спикера, он должен уйти в отставку с поста министра, или коалиция должна распасться, и я пока не вижу признаков, указывающих на это. У коалиции все хорошо,
- сказал Пыллуаас.
«Этих спекуляций, которые не основываются на правде, сейчас много. Даже желание Марта баллотироваться в президенты нельзя исключать, хотя сам Март сказал, что он этого не хочет», - сказал Пыллуаас.
По словам Март Хельме, он не собирается становиться спикером Рийгикогу. «Меня это не интересует. Я хочу завершить дела в правительстве», - заявил Хельме.