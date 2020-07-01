Нуждающиеся семьи с детьми получат летом от Таллинна дополнительную продуктовую помощь

В июле и августе Таллинн будет выдавать продуктовые наборы семьям с детьми, оказавшимся в тяжелом материальном положении. Продуктовую помощь будут распределять отделы социального обеспечения при районных управах из расчета один набор на одного ребенка в неделю.

Отвечающая в Таллинне за социальную сферу вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что город разработал пакет дополнительных социальных мер для поддержки горожан и семей, испытывающих финансовые трудности вследствие режима чрезвычайной ситуации или потерявших работу в результате экономического спада.

"В качестве одной из мер в июле и августе мы будем предлагать дополнительную продуктовую помощь попавшим в затруднительное положение семьям с детьми, в которых нетто-доход первого члена семьи ниже, чем минимальная ставка оплаты труда (584 евро), а доход каждого последующего члена семьи составляет менее 80% от действующей ставки минимальной зарплаты", - сказала Бешкина.

Получить помощь смогут, например, многодетные семьи, а также родители или бабушки и дедушки, воспитывающие детей в одиночку. Помощь направлена и на семьи с детьми, где родители недавно остались без работы. Дополнительная продуктовая помощь предусмотрена в качестве дополнения к набору Продуктового банка.

Для получения помощи следует обратиться в отдел социального обеспечения при районной управе по месту жительства. Первые продуктовые наборы будут распределены в среду, 8 июля. Выдается один комплект на одного ребенка в неделю.