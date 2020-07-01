Галерея: по Ляэне-Вирумаа прошел смерч

Сегодня, 1 июля, в 14 часов на Винни, Ляэне-Вирумаа обрушился сильный порыв ветра, который поломал деревья, разрушил крышу здания и парник. Никто не пострадал, пишет Virumaa Teataja.
По словам очевидцев, речь шла о смерче. На основании увиденного, также можно сделать подобный вывод, поскольку пострадал только узкий коридор территории.
Сильный ветер также унес детский игрушечный домик, который позднее было тяжело сдвинуть четверым людям.
Местные стали сразу устранять нанесенный сильным ветром ущерб.