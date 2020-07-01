Вы его видели? ⟩ Полиция просит помощи в поисках пропавшего 78-летнего Валерия

Полиция просит помощи в выяснении местоположения 78-летнего Валерия, который покинул в субботу попечительский дом в городе Палдиски и не вернулся обратно.
Мужчина покинул попечительский дом утром 27 июня, который он самовольно покидал и ранее. В последний раз, когда Валерий покинул дом попечения, он был найден в сотнях километрах от попечительского дома. У Валерия нет с собой телефона.
Рост Валерия – 150 см, он худощавого телосложения. Покидая попечительский дом, на нем была коричневая кепка, светло-синяя футболка в клеточку, черные спортивные штаны и ботинки.
Полиция просит всех, кто видел Валерия или располагает информацией о его местонахождении, связаться с Центром тревоги по номеру 112.