Видео ⟩ Лжеполицейский ходил по Старому городу и требовал предъявить документы

Мужчина был одет в светлые одежды, кепку и вызвал подозрение у прохожих. О нем сообщили в Центр тревоги. Более того, отмечалось, что по крайней мере сначала казалось, что мужчина и сам верит, что является полицейским. Он даже повесил на пояс рацию, размахивал телефоном перед людьми и требовал, что они показали ему документы.