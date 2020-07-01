Ср, 1.07.2020
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  • Лжеполицейский ходил по Старому городу и требовал предъявить документы

Видео ⟩ Лжеполицейский ходил по Старому городу и требовал предъявить документы

ФОТО: Kuvatõmmis videost

В минувшую субботу, 27 июня в Старом городе в Таллинне был замечен ведущий себя странно мужчина. Он подошел к людям на улице, вытащил из кармана мобильный телефон, показал на экране герб Департамента полиции и погранохраны и представился полицейским.

Мужчина был одет в светлые одежды, кепку и вызвал подозрение у прохожих. О нем сообщили в Центр тревоги. Более того, отмечалось, что по крайней мере сначала казалось, что мужчина и сам верит, что является полицейским. Он даже повесил на пояс рацию, размахивал телефоном перед людьми и требовал, что они показали ему документы.

К счастью, местонахождение человека быстро выяснили. Вскоре полицейские познакомились с «новым коллегой» поближе, задержали его и отвезли в отделение, чтобы выяснить обстоятельства.

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