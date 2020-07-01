Volvo отзывает в Эстонии тысячи машин из-за проблем с ремнем безопасности

Принадлежащая китайской Geely шведская автомобильная компания Volvo Cars объявила в среду, что отзывает по всему миру почти 2,2 миллиона автомобилей. В Эстонии проблема коснется свыше 4300 автомобилей, пишет Postimees.
Эта проблема касается стального кабеля, соединенного с ремнями безопасности передних сидений, который при определенных условиях со временем изнашивается и ослабевает, что снижает защитную функцию ремня безопасности, говорится в сообщении компании.
Директор по маркетингу фирмы Volvax Baltic, которая импортирует Volvo в Прибалтику, Тийт Лиллипуу сказал, что сервисный отзыв, касающийся креплений ремней безопасности в автомобилях 2007–2020 гг. модельного года в настоящее время находится на очень ранней стадии, и компания еще не получила всю необходимую информацию с завода.
Насколько известно Volvax, сервисному отзову в Эстонии подлежат 4318 Volvo. «Однако, учитывая, что Volvo является одной из самых популярных марок импортных легковых автомобилей в Эстонии, можно предположить, что фактическое число значительно выше, поскольку значительная часть представленных более старых автомобилей никогда не посещала авторизованный сервис Volvo», - сказал Лиллипуу.
Он добавил, что в сотрудничестве с Департаментом шоссейных дорог они надеются установить контакт и с владельцами этих автомобилей. "Летом мы проинформируем клиентов Volvo в Эстонии, чтобы договориться о сервисных визитах", - уточнил Лиллипуу.
В настоящее время известно, что завод поставит необходимые детали, чтобы заменить любые неисправные крепления ремней безопасности за счет Volvo в своих дилерских центрах, начиная с ноября. В то же время владельцы Volvo могут продолжать использовать свои транспортные средства.
«В ближайшие дни мы объявим на веб-сайтах Volvo и Info-Auto и в социальных сетях, на что следует обращать внимание при использовании ремней безопасности передних сидений Volvo, и что делать, чтобы быть в курсе, покрывается ли ваш автомобиль сервисным отзывом», - подтвердил Лиллипуу.
Volvo Cars, которая вывела на рынок современные трехсторонние ремни безопасности в 1959 году, заявила, что не получила никаких сообщений о травмах, связанных с этой проблемой.
Сервисный отзыв затронет 2 183 701 автомобиль по всему миру, неисправный компонент которых будет заменен. Затронутые модели включают в себя Volvo S60, V60, XC60, V70, XC70 и S80.