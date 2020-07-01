Volvo отзывает в Эстонии тысячи машин из-за проблем с ремнем безопасности

Эта проблема касается стального кабеля, соединенного с ремнями безопасности передних сидений, который при определенных условиях со временем изнашивается и ослабевает, что снижает защитную функцию ремня безопасности, говорится в сообщении компании.

Директор по маркетингу фирмы Volvax Baltic, которая импортирует Volvo в Прибалтику, Тийт Лиллипуу сказал, что сервисный отзыв, касающийся креплений ремней безопасности в автомобилях 2007–2020 гг. модельного года в настоящее время находится на очень ранней стадии, и компания еще не получила всю необходимую информацию с завода.

Насколько известно Volvax, сервисному отзову в Эстонии подлежат 4318 Volvo. «Однако, учитывая, что Volvo является одной из самых популярных марок импортных легковых автомобилей в Эстонии, можно предположить, что фактическое число значительно выше, поскольку значительная часть представленных более старых автомобилей никогда не посещала авторизованный сервис Volvo», - сказал Лиллипуу.

Он добавил, что в сотрудничестве с Департаментом шоссейных дорог они надеются установить контакт и с владельцами этих автомобилей. "Летом мы проинформируем клиентов Volvo в Эстонии, чтобы договориться о сервисных визитах", - уточнил Лиллипуу.

В настоящее время известно, что завод поставит необходимые детали, чтобы заменить любые неисправные крепления ремней безопасности за счет Volvo в своих дилерских центрах, начиная с ноября. В то же время владельцы Volvo могут продолжать использовать свои транспортные средства.

«В ближайшие дни мы объявим на веб-сайтах Volvo и Info-Auto и в социальных сетях, на что следует обращать внимание при использовании ремней безопасности передних сидений Volvo, и что делать, чтобы быть в курсе, покрывается ли ваш автомобиль сервисным отзывом», - подтвердил Лиллипуу.

Volvo Cars, которая вывела на рынок современные трехсторонние ремни безопасности в 1959 году, заявила, что не получила никаких сообщений о травмах, связанных с этой проблемой.