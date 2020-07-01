Полиция поблагодарила водителей, которые помогли задержать злостных нарушителей ПДД

Руководитель Тартуского отделения полиции Андрус Реймаа на проходящем 1 июля мероприятии поблагодарил профессионального водителя Марго, который некоторое время назад ехал на участке дороги в Тартумаа, где опасный нарушитель ПДД на большой скорости скрывался от полиции. За считанные секунды Марго должен был решить, остаться ли сторонним наблюдателем или вмешаться, пишет Tartu Postimees.
«На этом участке дороги часто передвигаются матери с маленькими детьми. Подумав, что безумный гонщик может серьезно навредить окружающим, перегородил грузовиком дорогу, чтобы скрывающийся был вынужден затормозить и не смог бы объехать», - рассказывает Марго.
«Хотя, скрывающийся автомобиль прошмыгнул по обочине дороги, думал и действовал Марго из лучших побуждений помочь обуздать хулигана и защитить окружающих людей. Вскоре водитель был задержан и из-за различных нарушений ПДД был приговорен к тюремному заключению сроком в полгода, также был конфискован его автомобиль», - отметил Реймаа.
Марго и иными способами внес вклад в безопасность дорожного движения: сообщал в Центр тревоги о нескольких опасных водителях, также при необходимости был трезвым водителем для участвовавших в вечеринках друзей.
На этом же мероприятия поблагодарили и другого жителя Тартумаа, который помешал совершившему ДТП пьяному водителю сбежать с места происшествия. Этот человек также профессиональный водитель и ранее несколько раз сообщал об опасных водителях, мешал пьяным садится за руль и был трезвым водителям в праздники. «Мужчина пожелал сохранить анонимность, но это никоим образом не уменьшает благодарность полиции за его вклад в обеспечение безопасности дорожного движения», - отметил Реймаа.