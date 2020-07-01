Полиция поблагодарила водителей, которые помогли задержать злостных нарушителей ПДД

«На этом участке дороги часто передвигаются матери с маленькими детьми. Подумав, что безумный гонщик может серьезно навредить окружающим, перегородил грузовиком дорогу, чтобы скрывающийся был вынужден затормозить и не смог бы объехать», - рассказывает Марго.

«Хотя, скрывающийся автомобиль прошмыгнул по обочине дороги, думал и действовал Марго из лучших побуждений помочь обуздать хулигана и защитить окружающих людей. Вскоре водитель был задержан и из-за различных нарушений ПДД был приговорен к тюремному заключению сроком в полгода, также был конфискован его автомобиль», - отметил Реймаа.

Марго и иными способами внес вклад в безопасность дорожного движения: сообщал в Центр тревоги о нескольких опасных водителях, также при необходимости был трезвым водителем для участвовавших в вечеринках друзей.