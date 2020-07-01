Сегодня вступил в силу новый закон о судоходстве. Профсоюз моряков решительно против

За счет пакета поправок к закону Эстония намерена создать благоприятную налоговую систему для судоходных компаний, способствовать развитию прибрежного сектора и предложить социальное и медицинское страхование эстонским морякам.

Пакет поправок к Закону о судоходстве создает предпосылки для перехода судов под эстонский флаг, что, в свою очередь, способствует созданию в Эстонии сухопутных компаний, связанных с судоходством. Дополнительный сухопутный сектор имеет большой потенциал для создания дополнительных рабочих мест на берегу, что создаст для эстонских моряков дополнительные возможности продолжить свою профессиональную карьеру на суше.

В Эстонии почти 10 000 действующих моряков, около половины из которых в настоящее время ходят в море под иностранным флагом.

«Эстония имеет большой потенциал для того, чтобы стать настоящим морским государством, одной из составляющих чего является флот под национальным флагом, - заявил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. - Наконец, у нас есть более конкурентоспособная налоговая среда, которая должна мотивировать владельцев грузовых судов плавать под нашим флагом. Теперь практическая работа продолжится, и в ближайшие годы в наши регистры будут поступать новые суда».

Вступившие в силу поправки в закон предоставят морякам дополнительные возможности работать под эстонским флагом и через него получить доступ к эстонскому социальному обеспечению. В частности, судам, отвечающим условиям нового специального налогового режима, гарантируется эстонская пенсия для моряков в размере 750 евро. Обязательства по подоходному налогу моряков, работающих на этих судах, также будут уменьшены до 0%. Кроме того, теперь все эстонские моряки могут заключить договор добровольного медицинского страхования с Больничной кассой.

Преимущества Эстонии как морского государства - это выгодное географическое положение у Балтийского моря, долгая морская история, высококачественное морское образование и подготовленные специалисты. Флаг Эстонии также включен в белый список Парижского меморандума о взаимопонимании, что свидетельствует о высоком уровне безопасности на море судов, плавающих под нашим национальным флагом, и о приверженности судовладельцев к его совершенствованию.

Исполняющий обязанности генерального директора Департамента водных путей Марек Раук считает, что теперь, когда созданы очень важные предварительные условия, необходимо приложить усилия, чтобы суда переходили в регистры Эстонии. «Мы должны создавать и постоянно развивать более удобное обслуживание клиентов как для судовладельцев, так и для моряков, и использовать преимущества электронного государства Эстонии в международной конкурентной ситуации», - сказал Раук.

Чтобы иностранные судовладельцы знали, какие льготы сулит переход в эстонский судовой регистр и под эстонский флаг, необходимо знакомить с пакетом законов и услугами эстонского регистра судов на международном уровне. Эксперты, участвующие в разработке пакета доставки, и представители морских компаний подчеркнули, что глобальные маркетинговые мероприятия и презентации должны начаться как можно скорее, но пока никаких реальных шагов сделано не было.

Независимый профсоюз моряков Эстонии (EMSA) ранее признал идею перевести как можно больше грузовых судов под эстонский флаг, но обратил внимание на риски, связанные с действующим пакетом законов. EMSA подчеркивает, что пакет законов о перевозках с 1 июляеще больше расширит возможности иностранного капитала и рабочей силы использовать эстонский национальный флаг. «Мы очень критично относились к этому пакету. Наше мнение не было учтено. Достаточно одного арестованного в иностранном порту судна с недочетами, чтобы мы в плохом смысле обрели известность если не во всем мире, то во всей Европе», - сказал Юри Лембер, председатель правления EMSA.