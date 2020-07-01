Министр Рейнсалу призвал все страны присоединиться к цифровой декларации. Зачем это нужно?

Целью цифровой декларации является привлечение внимания к имеющим стратегическое значение областям, которые уязвимы для кризисов, но могут быть укреплены путем дигитализации, сообщила в среду пресс-служба Министерства иностранных дел.

В декларации делается упор на области, в которых важное значение имеет цифровое сотрудничество - такие, как свободный доступ к безопасному интернету, гарантия прав человека в киберпространстве, ориентированное на граждан э-правительство и цифровые решения в области здравоохранения и образования, а также развитие цифровых навыков у людей.

В среду представители более 60 стран приняли участие в совместной глобальной видеоконференции министерств иностранных дел Эстонии и Сингапура. На конференции была представлена Глобальная цифровая декларация, цель которой - поддержать глобальную дигитализацию, чтобы лучше справляться с кризисами и обеспечить, чтобы цифровой разрыв в обществах не увеличивался. Декларация открыта для присоединения.