Ср, 1.07.2020
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Министр Рейнсалу призвал все страны присоединиться к цифровой декларации. Зачем это нужно?

Urmas Reinsalu

ФОТО: Mihkel Maripuu

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, для успешной дигитализации необходимо активное многостороннее сотрудничество; он призвал все страны присоединиться к цифровой декларации.

Целью цифровой декларации является привлечение внимания к имеющим стратегическое значение областям, которые уязвимы для кризисов, но могут быть укреплены путем дигитализации, сообщила в среду пресс-служба Министерства иностранных дел.

В декларации делается упор на области, в которых важное значение имеет цифровое сотрудничество - такие, как свободный доступ к безопасному интернету, гарантия прав человека в киберпространстве, ориентированное на граждан э-правительство и цифровые решения в области здравоохранения и образования, а также развитие цифровых навыков у людей.

В среду представители более 60 стран приняли участие в совместной глобальной видеоконференции министерств иностранных дел Эстонии и Сингапура. На конференции была представлена Глобальная цифровая декларация, цель которой - поддержать глобальную дигитализацию, чтобы лучше справляться с кризисами и обеспечить, чтобы цифровой разрыв в обществах не увеличивался. Декларация открыта для присоединения.

«Отрадно, что в этой конференции приняли участие представители многих стран. Мы должны работать вместе, чтобы преодолеть этот кризис во всех регионах мира и сделать гражданские и безопасные цифровые услуги одинаково доступными повсюду», - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

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