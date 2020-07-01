Министр Рейнсалу призвал все страны присоединиться к цифровой декларации. Зачем это нужно?

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, для успешной дигитализации необходимо активное многостороннее сотрудничество; он призвал все страны присоединиться к цифровой декларации.
Целью цифровой декларации является привлечение внимания к имеющим стратегическое значение областям, которые уязвимы для кризисов, но могут быть укреплены путем дигитализации, сообщила в среду пресс-служба Министерства иностранных дел.
В декларации делается упор на области, в которых важное значение имеет цифровое сотрудничество - такие, как свободный доступ к безопасному интернету, гарантия прав человека в киберпространстве, ориентированное на граждан э-правительство и цифровые решения в области здравоохранения и образования, а также развитие цифровых навыков у людей.
В среду представители более 60 стран приняли участие в совместной глобальной видеоконференции министерств иностранных дел Эстонии и Сингапура. На конференции была представлена Глобальная цифровая декларация, цель которой - поддержать глобальную дигитализацию, чтобы лучше справляться с кризисами и обеспечить, чтобы цифровой разрыв в обществах не увеличивался. Декларация открыта для присоединения.
«Отрадно, что в этой конференции приняли участие представители многих стран. Мы должны работать вместе, чтобы преодолеть этот кризис во всех регионах мира и сделать гражданские и безопасные цифровые услуги одинаково доступными повсюду», - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.