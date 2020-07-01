В центре Риги задержали обнаженную и окровавленную женщину с ножом

В среду, 1 июля, в Риге на набережной 11 ноября, была задержана обнаженная женщина с ножом.
В Facebook было опубликовано видео, на котором видно, что сначала женщина стояла на коленях и держала в руках нож.
Затем она положила нож на землю и полицейский отпихнул его подальше. После этого женщину вынудили лечь на землю.
Как рассказал порталу TVNET представитель Муниципальной полиции Риги Том Садовскис, в среду вскоре после 11 часов во время патрулирования в Старой Риге сотрудники муниципальной полиции на улице заметили окровавленную обнаженную женщину с ножом в руках.
Ее задержали и передали медикам.
Полиция выяснила, что до этого женщина находилась в одной из квартир Вецриги с неким мужчиной. Проверяя квартиру, полицейские обнаружили там мужчину с травмами. Он также был передан медикам.
Информация о произошедшем передана Госполиции. Стражи порядка продолжают работать на месте происшествия и выясняют обстоятельства произошедшего.