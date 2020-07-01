Эстонское экономическое чудо начинает предлагать клиентам инвестиционные услуги

Cозданный Кристо Кяэрманном и Тааветом Хинрикусом TransferWise начал с того, что предлагал людям возможность совершать дешевые международные денежные переводы через интернет, а с 2018 года - также услугу международного валютного счета, связанного с дебетовой картой. В настоящее время компания планирует предложить услугу, которая позволяет пассивно инвестировать в сторонние инвестиционные фонды.

«Примерно три или четыре года назад мы заметили, что люди, и тем более, компании не только отправляют деньги, но и получают их из многих частей света», - сказал соучредитель компании Кристо Кяэрманн каналу финансовых новостей CNBC. По его словам, их проблема - найти для денег клиентов возможность производительности.

«Не бывает так, что если вы положите деньги на текущий банковский счет, он начнет там волшебным образом расти, - объяснил Кяэрманн. - Эти деньги нужно куда-то вкладывать», - добавил он.

По сообщению компании, ожидается, что услуга начнет предлагаться в течение следующих 12 месяцев. Хотя TransferWise запускает для начала новый сервис в Великобритании, он надеется расширить его по всему миру.

Основанная в 2011 году TransferWise быстро стала лидером в европейской индустрии финансовых технологий, увеличившись в стоимости до 3,5 миллиардов долларов в прошлом году. По данным компании, у них восемь миллионов пользователей по всему миру, которые совершают транзакции на четыре миллиарда долларов в месяц.

Кэярманн считает, что, несмотря на воздействие коронавируса, компания будет в конечном итоге прибыльной в 2020 году. TransferWise также получал прибыль в предыдущие три года.

В середине мая журнал Forbes предположил, что TransferWise может стать одной из тех финансовых технологических компаний, которые могут поступить в продажу в течение следующих 12 месяцев из-за пандемии коронавируса.