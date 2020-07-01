В Швеции расследуют действия властей по борьбе с коронавирусом

О том, что правительство Швеции сформировало комиссию для расследования мер, принятых в стране для борьбы с COVID-19, сообщил премьер-министр Швеции Стефан Левен.

Швеция стала одной из немногих стран в мире, кто не ввел жесткий карантин. Правительство Швеции подверглось жесткой критике со стороны оппозиции, которая считает, что действия властей привели к более высокому уровню смертности от COVID-19 по сравнению с соседними странами, в которых был введен жесткий карантин.

Комиссия изучит, какие меры против COVID-19 приняли центральные и местные власти и как жители страны соблюдали рекомендованные ограничения.

Кроме того, комиссия оценит, насколько успешно Швеция боролась с пандемией по сравнению с другими странами.