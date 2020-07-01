Ср, 1.07.2020
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В Швеции расследуют действия властей по борьбе с коронавирусом

Rootsi linna Haparanda ja Soome poolel asuva Tornio elanikke eraldab praegu metalltara ning üle piiri pääseb vaid tööle ja hädavajalikke asju ajama. Võib juhtuda, et rootslased jäävad tara taha veel mõneks ajaks. 

ФОТО: Pär Bäckström/tt News Agency/scanpix

Швеция проведет cобственное расследование действий властей страны для борьбы с вирусом COVID-19. Доклад о своей работе комиссия представит в феврале 2022 года, пишет РБК.

О том, что правительство Швеции сформировало комиссию для расследования мер, принятых в стране для борьбы с COVID-19, сообщил премьер-министр Швеции Стефан Левен.

Швеция стала одной из немногих стран в мире, кто не ввел жесткий карантин. Правительство Швеции подверглось жесткой критике со стороны оппозиции, которая считает, что действия властей привели к более высокому уровню смертности от COVID-19 по сравнению с соседними странами, в которых был введен жесткий карантин. 

Комиссия изучит, какие меры против COVID-19 приняли центральные и местные власти и как жители страны соблюдали рекомендованные ограничения.

Кроме того, комиссия оценит, насколько успешно Швеция боролась с пандемией по сравнению с другими странами.

Возглавит комитет Матс Мелин, ранее работавший в высшем административном суде Швеции. Также в комиссию войдут специалисты в области медицины, этики и экономики.

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