ВОЗ: На прошлой неделе каждый день регистрировалось по 160 тысяч случаев коронавируса

Общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 10,3 млн, более 506 тысяч человек умерли - такие данные привел в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

"За последнюю неделю число новых случаев ежедневно превышало 160 тысяч", - отметил глава ВОЗ, добавив, что 60% всех случаев заражения в мире были зафиксированы за последний месяц.

Он повторил, что комплексный подход - лучший способ преодолеть вирус.