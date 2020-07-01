ВОЗ: На прошлой неделе каждый день регистрировалось по 160 тысяч случаев коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в среду, что глобальная пандемия нового коронавируса набирает обороты. ВОЗ указывает на то, что на июнь пришлось более половины всех случаев заражения с момента начала пандемии, пишет Postimees.
Общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 10,3 млн, более 506 тысяч человек умерли - такие данные привел в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
"За последнюю неделю число новых случаев ежедневно превышало 160 тысяч", - отметил глава ВОЗ, добавив, что 60% всех случаев заражения в мире были зафиксированы за последний месяц.
Он повторил, что комплексный подход - лучший способ преодолеть вирус.
По его словам, страны, которые приняли обширные меры, включая мониторинг контактов, дистанцию связи и ношение масок, замедлили заражение и спасли жизни. Поэтому Агентство здравоохранения ООН очень обеспокоено тем, что многие страны не использовали имеющиеся в их распоряжении инструменты и использовали противоречивый подход. «Этим странам предстоит долгий и трудный путь», - сказал Тедрос.