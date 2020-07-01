Первая волна коронавируса в Эстонии заканчивается

По словам главы отдела неотложной медицины Департамента здоровья Мартина Кадая, в ​​Эстонии не было критического момента в борьбе со вспышкой коронавируса, потому что первые инфекции были обнаружены на ранней стадии заболевания и очень широкого распространения заболевания не произошло.

По словам министра социальных дел Танеля Кийка, решающим моментом стало своевременное объявление чрезвычайного положения 13 марта. Министр отметил, что урок, который можно извлечь из кризиса, может состоять в том, что, если трудно предсказать, насколько серьезным может быть кризис во всем мире, разумно отнестись к нему серьезно.

