Ср, 1.07.2020
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  • Невероятная удача: в Эстонии выиграли джекпот Vikinglotto размером более 10 млн евро!

Невероятная удача: в Эстонии выиграли джекпот Vikinglotto размером более 10 млн евро!

Иллюстративное фото.

ФОТО: Toomas Huik

В сегодняшнем розыгрыше Vikinglotto был разыгран джекпот, и его выиграл игрок из Эстонии! 

Выигранная счастливчиком сумма составляет 10 803 379,70 евро, а выигрышный билет с одним игровым полем был приобретен в интернете.

Счастливыми числами стали: 11, 18, 20, 30, 45, 46 и дополнительное число 2.

Сегодняшний выигрыш во много раз превышает лотерейные выигрыши, которые выигрывались в Эстонии до сих пор - самая большая сумма выигрышей для Vikinglotto до сегодняшнего дня составляла 1 миллион евро, а для Eurojackpot - 1,155 миллиона евро. Оба миллионных выигрыша пришли в Эстонию в 2016 году.

Этот год был очень щедрым для эстонских игроков с точки зрения крупных выигрышей в лотерею - сегодняшний выигрыш является восьмым крупным выигрышем в этом году.

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