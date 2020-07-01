Невероятная удача: в Эстонии выиграли джекпот Vikinglotto размером более 10 млн евро!

В сегодняшнем розыгрыше Vikinglotto был разыгран джекпот, и его выиграл игрок из Эстонии!
Выигранная счастливчиком сумма составляет 10 803 379,70 евро, а выигрышный билет с одним игровым полем был приобретен в интернете.
Счастливыми числами стали: 11, 18, 20, 30, 45, 46 и дополнительное число 2.
Сегодняшний выигрыш во много раз превышает лотерейные выигрыши, которые выигрывались в Эстонии до сих пор - самая большая сумма выигрышей для Vikinglotto до сегодняшнего дня составляла 1 миллион евро, а для Eurojackpot - 1,155 миллиона евро. Оба миллионных выигрыша пришли в Эстонию в 2016 году.
Этот год был очень щедрым для эстонских игроков с точки зрения крупных выигрышей в лотерею - сегодняшний выигрыш является восьмым крупным выигрышем в этом году.