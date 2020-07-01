Невероятная удача: в Эстонии выиграли джекпот Vikinglotto размером более 10 млн евро!

Сегодняшний выигрыш во много раз превышает лотерейные выигрыши, которые выигрывались в Эстонии до сих пор - самая большая сумма выигрышей для Vikinglotto до сегодняшнего дня составляла 1 миллион евро, а для Eurojackpot - 1,155 миллиона евро. Оба миллионных выигрыша пришли в Эстонию в 2016 году.