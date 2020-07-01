Литва может последовать примеру Латвии и запретитить прокремлевские телеканалы RT

По его словам, комиссия в данном случае сама не может принять решение, связанное с санкциями ЕС.

"Комиссия готова принять решения о прекращении (вещания) каналов в соответствии с санкциями ЕС, если будет получено заключение компетентного в отношении реализации санкций МИД", - сказал Мартишюс BNS.

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии во вторник постановил запретить ретрансляцию семи каналов RT, мотивируя тем, что они находятся под фактическим контролем и единоличным управлением Дмитрия Киселева. Латвийская служба призвала сделать то же самое и других членов Сообщества.