ЦИК: поправки к Конституции РФ поддержали более 78% избирателей

В Чечне, Дагестане и Тыве принятие поправок поддержали более 90% избирателей. Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок. По последним данным, там против выступили около 54% избирателей, за - около 45%. В Москве за принятие поправок, по данным ЦИК, проголосовали 65,9%, против - 33,1%.

Таких масштабных фальсификаций, как на голосовании о поправках в Конституцию РФ, не было с 2011 года, говорят независимые наблюдатели. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, за весь период голосования серьезных нарушений, которые требовали бы разбирательства Центризбиркома, не обнаружено.

Навальный назвал итоги голосования по поправкам фальшивкой

Объявленные Центральной избирательной комиссией (ЦИК) результаты голосования по поправкам к конституции - фальшивка и огромная ложь, заявил вечером в среду, 1 июля, Алексей Навальный. По его словам, эти итоги не имеют ничего общего с мнением граждан России, голосование он называет недействительным и незаконным.