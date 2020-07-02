Мясокомбинаты в ЕС - источники распространения COVID-19. Кто виноват?

"Причины (массового заражения коронавирусом) нужно искать в плохих условиях труда и жилищной ситуации, в которой оказались тысячи работников предприятий мясной промышленности во многих странах Европы", - говорится в докладе Европейского объединения профсоюзов пищевой, сельскохозяйственной и туристической отраслей (EFFAT).

Вспышка коронавируса на мясокомбинатах Европы

Предприятия по производству мясной продукции как источники распространения инфекции - это проблема, с которой столкнулись не только в Германии во время пандемии. На многочисленных мясокомбинатах и скотобойнях в Бельгии, Франции, Ирландии, Испании, Польше, Нидерландах с начала апреля 2020 года происходили вспышки коронавируса среди рабочих.

Ирландия - вторая в ЕС после Германии по числу массового заражения коронавирусом рабочих на скотобойнях. На 19 предприятиях мясной промышленности в этой стране заразились 950 человек. На одном из мясокомбинатов четверть всех сотрудников заболела COVID-19. Тем не менее ни одно из этих предприятий не было закрыто.

Между тем, когда на голландском мясокомбинате Vion в Грунло, на границе с Германией коронавирусом заразились 20 процентов рабочих, его закрыли. Тестирование рабочих на SARS-CoV- 2 провели по настоятельному требованию Германии, поскольку большая часть рабочих живет в Германии и часто пересекает границу с Нидерландами.

На западе Франции в середине мая на двух скотобойнях была зафиксирована вспышка SARS-CoV- 2среди рабочих . У 180 человек результат теста на коронавирус был положительным. Но лишь одно предприятие в долине Луары, в котором заразились около 10 процентов сотрудников, было закрыто по распоряжению местных властей.

Были случаи заражения рабочих мясокомбинатов и в Испании, в частности, на предприятии Litera Meat в Бинефаре коронавирусом заразились 200 человек.

Трудовые мигранты находятся в группе риска

При этом самая крупная вспышка SARS-CoV- 2 среди сотрудников одного предприятия произошла именно в Германии, говорит Кристьян Брагасон, генеральный секретарь EFFAT. Германия является самым большим производителем мясной продукции в Европе. Многие рабочие из Восточной Европы, Африки или Южной Америки трудоустраиваются на предприятия мясной промышленности в ЕС через субподрядчиков.

По оценкам EFFAT, в Германии около 80 процентов производства мяса и мясной продукции осуществляется трудовыми мигрантами из Восточной Европы. При этом скотобойня заключает контракт с субподрядчиком на определенный объем работы. Ответственность за то, сколько сотрудников и как будут ее выполнять, в каких условиях они будут жить, официально должен нести именно субподрядчик. Поскольку предприятия не нанимают сотрудников напрямую, у последних нет никаких социальных гарантий, они выполняют свою работу часто без необходимого отдыха и живут в общежитиях, в которых не соблюдаются стандарты гигиены.

За койку в комнате еще с 10 другими людьми рабочие вынуждены платить до 200 евро. "Все правила социального дистанцирования на рабочем месте бесполезны, поскольку человек может быть инфицирован по месту проживания", - говорит Брагасон.