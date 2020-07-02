На парковке торгового центра "Виру" открылся пункт подзарядки электромобилей

Руководитель Viru Keskus Гертти Когерманн отметил, что принимаемые нами каждый день решения – будь то потребление местной продукции, сортировка отходов, отдача предпочтения древесине, а не пластику, или использование устойчивого транспорта – способствуют уменьшению нашего экологического следа. «Инвестиции в экологически чистые решения являются для Viru Keskus крайне важными, и открытие площадки для зарядки электромобилей Viru VooluRing – очередной шаг в направлении обеспечения чистоты городского пространства», – сказал он.

По словам директора Eesti Energia Стена Аргоса, ответственного за создание новых ценностей, электромобили станут вскоре на наших улицах обычным явлением и неотъемлемой частью энергетической системы. «В амбициозные планы Enefit Volt входит обеспечение как можно более простого и плавного перехода на зеленый транспорт посредством развития простых, удобных и умных услуг, которые позволят ускорить внедрение в использование электромобилей», – отметил Аргос. Благодаря усилиям Enefit Volt доля используемой в Эстонии возобновляемой энергии ежегодно растет.