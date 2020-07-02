На парковке торгового центра "Виру" открылся пункт подзарядки электромобилей

В парковочном доме торгового центра Viru Keskus открыта крупнейшая в Эстонии площадка для зарядки электромобилей Viru VooluRing. В сотрудничестве с партнерами Enefit Volt и Eleport создана возможность для одновременной зарядки 10 автомобилей. Наряду с этим ELMO Rent расшил свою услугу совместного использования электромобилей, в результате чего появились места для зарядки еще 6 автомобилей.
Руководитель Viru Keskus Гертти Когерманн отметил, что принимаемые нами каждый день решения – будь то потребление местной продукции, сортировка отходов, отдача предпочтения древесине, а не пластику, или использование устойчивого транспорта – способствуют уменьшению нашего экологического следа. «Инвестиции в экологически чистые решения являются для Viru Keskus крайне важными, и открытие площадки для зарядки электромобилей Viru VooluRing – очередной шаг в направлении обеспечения чистоты городского пространства», – сказал он.
По словам директора Eesti Energia Стена Аргоса, ответственного за создание новых ценностей, электромобили станут вскоре на наших улицах обычным явлением и неотъемлемой частью энергетической системы. «В амбициозные планы Enefit Volt входит обеспечение как можно более простого и плавного перехода на зеленый транспорт посредством развития простых, удобных и умных услуг, которые позволят ускорить внедрение в использование электромобилей», – отметил Аргос. Благодаря усилиям Enefit Volt доля используемой в Эстонии возобновляемой энергии ежегодно растет.
Пункты подзарядки под названием Viru VooluRing работают круглосуточно и подходят для автомобилей различных марок. Зона оборудована двумя пунктами быстрой зарядки. Парковка в первые полчаса в зоне бесплатная, этого времени хватает для зарядки автомобиля на 100 км.