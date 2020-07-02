ОБЗОР ⟩ Десять прибрежных земельных участков для строительства дачи
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Что может быть лучше отдыха на собственном морском курорте! Портал Kodustiil нашел десять роскошных участков земли, которые расположены на берегу моря в разных частях Эстонии. Все они сейчас продаются. Взгляните - может быть, среди них есть что-то подходящее именно вам?
Деревня Суурсадама, Хийумаа
Тот, кто устал от городского шума, может найти убежище среди можжевельников Хийумаа, на острове, где время течет, как бесконечная река в зеленой пышной долине, а воздух всегда чист. Похоже, здесь можно построить идеальный летний дом!
Площадь продающегося на северо-восточном побережье Хийумаа участка составляет один гектар, покрытый деревьями и кустарниками. При проектировании допускаются различные архитектурные стили: классический, традиционный и современный. Разрешенная площадь застройки участка составляет до 400 квадратных метров, включая жилой дом и надворные постройки.
Цена участка - 33 900 евро. С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Деревня Саулепи, волость Ляэнеранна
В деревне Саулепи продается прибрежный земельный участок с действующей детальной планировкой. На участке площадью 2,3 га разрешено строительство жилого дома, подсобного строения и скважины. Две трети собственности покрыты соснами и можжевельником.
Недвижимость находится в 63 километрах от Пярну, это и в самом деле приятное и приватное местечко. За участок запрашивают 59 000 евро. Объявление о продаже находится ЗДЕСЬ.
Полуостров Рохенеэме, волость Виймси
Вблизи Таллинна на самом конце полуострова Рохенеэме продается действительно особенная недвижимость. Не каждый может гордиться своим портом! Но именно эта роскошь в наличии на данном участке площадью один гектар. К тому же отсюда открывается прекрасный вид на Таллиннский залив и остров Аэгна.
Согласно детальной планировке, установленной для данного участка, здесь разрешено строительство двухэтажного жилого дома и трех вспомогательных зданий. Места подключения воды, электричества и канализации находятся на границе участка.
За уникальную приморскую недвижимость хотят получить довольно солидную сумму - 1 300 000 евро. Объявление можно посмотреть совершенно бесплатно - ЗДЕСЬ.
Полуостров Пакри, волость Ляэне-Харью
На полуострове Пакри ждет нового хозяина приморский участок с растущими на нем старыми деревьями. Уединенный песчаный пляж, где так приятно проводить летние дни, находится в двух шагах. от отеля. Размер участка - 9707 квадратных метров.
Из общей площади недвижимости 5098 квадратных метров - это жилая земля. По имеющейся детальной планировке здесь можно построить одно двухэтажное здание и два одноэтажных вспомогательных строения. При наружной отделке в традиционном стиле должны использоваться натуральные материалы.
Цена весьма привлекательного объекта - 50 000 евро. С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Деревня Кастна, волость Тыстамаа
Прекрасная недвижимость площадью 1,8 га продается в деревне Кастна. Живописный участок покрыт соснами и можжевельником. На участке в особой природоохранной зоне полуострова Кастна разрешено строительство небольшой дачи площадью 60 м2. Для этого необходимо согласовать необходимые документы с волостной управой, но, к счастью, чиновники открыты для сотрудничества.
До моря от участка несколько минут пешком. Цена живописного участка всего 29 000 евро. Объявление о продаже находится ЗДЕСЬ.
Остров Кихну
На острове Кихну в деревне Лемси можно купить три объекта недвижимости по одной цене! Недвижимость делится на три категории - коммерческая земля, жилая земля и сельскохозяйственная земля.
Размер коммерческого земельного участка составляет 4761 м2, и новый владелец сможет построить там пять зданий. Размер жилого земельного участка составляет 3300 м2, там стоят два новеньких бревенчатых дома. Уже имеются электричество, вода и канализация. Участок сельскохозяйственной земли занимает 2400 м2, на нем можно прекрасно разводить овец.
Новый житель острова Кихну может приобрести эту недвижимость за 260 000 евро. Узнать подробности можно ЗДЕСЬ.
Деревня Летипеа, волость Виру-Нигула
В деревне Летипеа Ляэне-Вируского уезда продается участок площадью один гектар. Безусловно, этот живописный участок можно сравнить с жемчужиной, находящейся всего в двухстах метрах от берега Балтийского моря.
На участке разрешено строительство двухэтажного жилого дома и нескольких вспомогательных строений. К радости нового хозяина, подключение к электросети и водопроводу будет включено в цену сделки купли-продажи - 39 500 евро. Узнать об объекте подробнее можно ЗДЕСЬ.
Поселок Виртсу, волость Ляэнеранна
Недвижимость площадью один гектар продается в прибрежной зоне поселка Виртсу, расположенного на берегу залива Пухту в волости Ляэнеранна. Здесь Тартуский университет даже создал исследовательскую станцию для наблюдения за роскошной природой! На участке разрешается строить в общей сложности три здания с максимальной площадью 300 квадратных метров.
Имеется разрешение и на постройку скважины. За приятный прибрежный участок хотят получить 30 000 евро. Объявление о продаже находится ЗДЕСЬ.
Волость Хальяла
В рыбацкой деревне Карепа волости Хальяоа выставлена на продажу недвижимость с собственным сараем для сетей. Участок площадью 1,3 га покрыт густым лесом, что обеспечивает защиту от холодного морского ветра. Сарай для сетей подключен к электрической системе. Чтобы получить пресную воду, нужно присоединиться к деревенской скважине, но, к счастью, это включено в цену продажи. Волостная управа обещает увеличить объем существующего здания на 33 процента.
К участку ведет хорошая дорога. Стоимость недвижимости - 140 000 евро. Объявление находится ЗДЕСЬ.
Деревня Пуйсе, национальный парк Матсалу
В национальном парке Матсалу, рядом с портом Югассааре, продается красивый земельный участок, на котором стоит деревянный домик площадью 20 квадратных метров. Несмотря на его размеры, вы найдете в нем все необходимое для жизни - кухню, спальню, зону отдыха и даже камин. Во дворе установлена добротная коптильня, где вы можете коптить свежий улов. Туалет - в отдельном домике на участке.
Цена недвижимости - 35 000 евро. С подробностями можно ознакомиться в объявлении, которое находится ЗДЕСЬ.