Что может быть лучше отдыха на собственном морском курорте! Портал Kodustiil нашел десять роскошных участков земли, которые расположены на берегу моря в разных частях Эстонии. Все они сейчас продаются. Взгляните - может быть, среди них есть что-то подходящее именно вам?

Деревня Суурсадама, Хийумаа

Тот, кто устал от городского шума, может найти убежище среди можжевельников Хийумаа, на острове, где время течет, как бесконечная река в зеленой пышной долине, а воздух всегда чист. Похоже, здесь можно построить идеальный летний дом!

Участок на Хийумаа. ФОТО: KV.EE

Площадь продающегося на северо-восточном побережье Хийумаа участка составляет один гектар, покрытый деревьями и кустарниками. При проектировании допускаются различные архитектурные стили: классический, традиционный и современный. Разрешенная площадь застройки участка составляет до 400 квадратных метров, включая жилой дом и надворные постройки.

Цена участка - 33 900 евро. С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Деревня Саулепи, волость Ляэнеранна

В деревне Саулепи продается прибрежный земельный участок с действующей детальной планировкой. На участке площадью 2,3 га разрешено строительство жилого дома, подсобного строения и скважины. Две трети собственности покрыты соснами и можжевельником.

Прибрежный участок в Саулепи. ФОТО: KV.EE

Недвижимость находится в 63 километрах от Пярну, это и в самом деле приятное и приватное местечко. За участок запрашивают 59 000 евро. Объявление о продаже находится ЗДЕСЬ.

Полуостров Рохенеэме, волость Виймси

Вблизи Таллинна на самом конце полуострова Рохенеэме продается действительно особенная недвижимость. Не каждый может гордиться своим портом! Но именно эта роскошь в наличии на данном участке площадью один гектар. К тому же отсюда открывается прекрасный вид на Таллиннский залив и остров Аэгна.

Недвижимость на полуострове Рохунеэме. ФОТО: KV.EE

Согласно детальной планировке, установленной для данного участка, здесь разрешено строительство двухэтажного жилого дома и трех вспомогательных зданий. Места подключения воды, электричества и канализации находятся на границе участка.

За уникальную приморскую недвижимость хотят получить довольно солидную сумму - 1 300 000 евро. Объявление можно посмотреть совершенно бесплатно - ЗДЕСЬ.

Полуостров Пакри, волость Ляэне-Харью

На полуострове Пакри ждет нового хозяина приморский участок с растущими на нем старыми деревьями. Уединенный песчаный пляж, где так приятно проводить летние дни, находится в двух шагах. от отеля. Размер участка - 9707 квадратных метров.

Участок на полуострове Пакри. ФОТО: KV.EE

Из общей площади недвижимости 5098 квадратных метров - это жилая земля. По имеющейся детальной планировке здесь можно построить одно двухэтажное здание и два одноэтажных вспомогательных строения. При наружной отделке в традиционном стиле должны использоваться натуральные материалы.

Цена весьма привлекательного объекта - 50 000 евро. С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Деревня Кастна, волость Тыстамаа

Прекрасная недвижимость площадью 1,8 га продается в деревне Кастна. Живописный участок покрыт соснами и можжевельником. На участке в особой природоохранной зоне полуострова Кастна разрешено строительство небольшой дачи площадью 60 м2. Для этого необходимо согласовать необходимые документы с волостной управой, но, к счастью, чиновники открыты для сотрудничества.

Недвижимость в волости Тыстамаа. ФОТО: KV.EE

До моря от участка несколько минут пешком. Цена живописного участка всего 29 000 евро. Объявление о продаже находится ЗДЕСЬ.

Остров Кихну

На острове Кихну в деревне Лемси можно купить три объекта недвижимости по одной цене! Недвижимость делится на три категории - коммерческая земля, жилая земля и сельскохозяйственная земля.

Размер коммерческого земельного участка составляет 4761 м2, и новый владелец сможет построить там пять зданий. Размер жилого земельного участка составляет 3300 м2, там стоят два новеньких бревенчатых дома. Уже имеются электричество, вода и канализация. Участок сельскохозяйственной земли занимает 2400 м2, на нем можно прекрасно разводить овец.

Недвижимость на острове Кихну. ФОТО: KV.EE

Новый житель острова Кихну может приобрести эту недвижимость за 260 000 евро. Узнать подробности можно ЗДЕСЬ.

Деревня Летипеа, волость Виру-Нигула

В деревне Летипеа Ляэне-Вируского уезда продается участок площадью один гектар. Безусловно, этот живописный участок можно сравнить с жемчужиной, находящейся всего в двухстах метрах от берега Балтийского моря.

Участок в деревне Летипеа. ФОТО: KV.EE

На участке разрешено строительство двухэтажного жилого дома и нескольких вспомогательных строений. К радости нового хозяина, подключение к электросети и водопроводу будет включено в цену сделки купли-продажи - 39 500 евро. Узнать об объекте подробнее можно ЗДЕСЬ.

Поселок Виртсу, волость Ляэнеранна

Недвижимость площадью один гектар продается в прибрежной зоне поселка Виртсу, расположенного на берегу залива Пухту в волости Ляэнеранна. Здесь Тартуский университет даже создал исследовательскую станцию ​​для наблюдения за роскошной природой! На участке разрешается строить в общей сложности три здания с максимальной площадью 300 квадратных метров.

Недвижимость в поселке Виртсу. ФОТО: KV.EE.

Имеется разрешение и на постройку скважины. За приятный прибрежный участок хотят получить 30 000 евро. Объявление о продаже находится ЗДЕСЬ.

Волость Хальяла

В рыбацкой деревне Карепа волости Хальяоа выставлена на продажу недвижимость с собственным сараем для сетей. Участок площадью 1,3 га покрыт густым лесом, что обеспечивает защиту от холодного морского ветра. Сарай для сетей подключен к электрической системе. Чтобы получить пресную воду, нужно присоединиться к деревенской скважине, но, к счастью, это включено в цену продажи. Волостная управа обещает увеличить объем существующего здания на 33 процента.

Недвижимость в деревне Карепа. ФОТО: KV.EE

К участку ведет хорошая дорога. Стоимость недвижимости - 140 000 евро. Объявление находится ЗДЕСЬ.

Деревня Пуйсе, национальный парк Матсалу

В национальном парке Матсалу, рядом с портом Югассааре, продается красивый земельный участок, на котором стоит деревянный домик площадью 20 квадратных метров. Несмотря на его размеры, вы найдете в нем все необходимое для жизни - кухню, спальню, зону отдыха и даже камин. Во дворе установлена ​​добротная коптильня, где вы можете коптить свежий улов. Туалет - в отдельном домике на участке.

Дача в Матсалу. ФОТО: KV.EE