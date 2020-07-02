Реформисты и социал-демократы хотят созвать чрезвычайное заседание по теме кризиса рабочей силы

Фракции Партии реформ и Социал-демократической партии собирают подписи с целью созвать 6 июля чрезвычайное заседание парламента для обсуждения возможностей смягчения кризиса рабочей силы, пишет Rus.ERR.
По словам председателя фракции Партии реформ Каи Каллас, меры правительства не смягчили ситуацию в сельском хозяйстве, а из-за нехватки работников некоторые компании уже столкнулись с серьезным кризисом. "Предлагаем в чрезвычайном порядке обсудить инициированный Партией реформ законопроект о смягчении кризиса рабочей силы, который уже прошел первое чтение в конституционной комиссии", – сказала Каллас.
По ее словам, правительству следует продлить разрешение на работу гражданам третьих стран, которые пребывали в Эстонии до вспышки коронавируса, иначе кризис наступит и в других секторах, например, молочного хозяйства.
По мнению председателя Социал-демократической партии Индрека Саара, правительство самое спровоцировали кризис рабочей силы: "Министры от EKRE притесняют фермеров, а компаниям по выращиванию клубники даже грозят Налоговым департаментом, но департамент не поможет собрать клубнику. Если не принять решительных мер, кризис вскоре доберется до остальных секторов сельского хозяйства. Ущерб сектору будет большой и скажется на всей экономике Эстонии".