Реформисты и социал-демократы хотят созвать чрезвычайное заседание по теме кризиса рабочей силы

По словам председателя фракции Партии реформ Каи Каллас, меры правительства не смягчили ситуацию в сельском хозяйстве, а из-за нехватки работников некоторые компании уже столкнулись с серьезным кризисом. "Предлагаем в чрезвычайном порядке обсудить инициированный Партией реформ законопроект о смягчении кризиса рабочей силы, который уже прошел первое чтение в конституционной комиссии", – сказала Каллас.

По ее словам, правительству следует продлить разрешение на работу гражданам третьих стран, которые пребывали в Эстонии до вспышки коронавируса, иначе кризис наступит и в других секторах, например, молочного хозяйства.