Число жертв коронавируса в мире превысило 515 000

На 08.00 среды этот показатель составлял 5696.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08.00 четверга насчитывалось 10 694 060 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 243 432 против 172 170 сутками ранее, излечились 5,48 млн. человек.

Более 1 млн инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 2 686 258 (128 062 скончавшихся, 729 тыс. выздоровевших), Бразилии - 1 448 753 (умерли 60 тыс. 632, вылечены 817 тыс.).