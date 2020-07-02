Число жертв коронавируса в мире превысило 515 000

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08.30 по таллиннскому времени четверга достигло 519 000 человек, увеличившись за сутки на 5062, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
На 08.00 среды этот показатель составлял 5696.
Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08.00 четверга насчитывалось 10 694 060 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 243 432 против 172 170 сутками ранее, излечились 5,48 млн. человек.
Более 1 млн инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 2 686 258 (128 062 скончавшихся, 729 тыс. выздоровевших), Бразилии - 1 448 753 (умерли 60 тыс. 632, вылечены 817 тыс.).
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 66,6. В США на 1 млн населения скончались 395 человек, в Бразилии - 286.