Молния ударила в жилой дом: ущерб составил тысячи евро

Страховой компании PZU Kindlustus сообщили, что 20 июня около полудня удар молнии привел к разрушениям в доме, расположенном в тартуском районе Супилинн. В результате инцидент загорелись конструкции крыши, но примчавшиеся на место спасатели смогли быстро потушить возгорание. Тем не менее, повреждения получило само здание и одна квартира.

Сумма причиненного квартире ущерба составила около 2000 евро. Также требуется ремонт крыше здания. Крыша здания была повреждена, так как спасателям пришлось вскрыть ее, чтобы иметь возможность быстро взять огонь под контроль.

«К счастью, удалось быстро потушить пожар и избежать более серьезных последствий. Летом грозы часто приводят к ущербам, для предотвращения которых в здании следует установить молниезащиту. Во время грозы окна и двери должны быть закрыты, а бытовые приборы, компьютеры, роутеры и прочее оборудование следует отключить от электросети. Также нужно отключить кабели интернета и телевидения. Это определенно стоит сделать и, если вы просто долго находитесь вдали от дома, потому что в переменчивую погоду гроза может начаться внезапно», - сказала руководитель группы страхования имущества PZU Марге Хабакукк.

Во время грозы в электросети обычно происходит множество отключений, которые могут привести к перебоям в подаче электроэнергии и скачкам напряжения, что отрицательно влияет на бытовую технику и зависящие от электричества отопительные приборы, например, тепловые насосы. Один из способов уменьшить ущерб от грозы – установить в доме устройство дифференциального тока.