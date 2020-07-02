Чт, 2.07.2020
Можно предположить, что когда в Эстонии вновь станет больше других респираторных вирусов, вернется и коронавирус. Аркадий Попов
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Один из крупнейших производителей пива прекращает деятельность в Эстонии

Один из крупнейших производителей пива прекращает деятельность в Эстонии

Пиво.

ФОТО: Artyom Geodakyan

Входящее в тройку крупнейших в Эстонии производителей пива предприятие переведет свою деятельность в Германию и Данию, передает RusERR

Член правления фирмы Viru Õlu, входящей в датский концерн Harboes, и ее финансовый директор Сёрен Йенсен рассказал в интервью изданию Postimees, что в Эстонии компания уже несколько лет работает в убыток, поэтому ее деятельность пришлось реорганизовать, то есть производство пива будет переведено в Германию и Данию.

По данным Postimees, в Эстонии останется только занятая в сфере продаж команда, которая будет и дальше работать над сбытом продукции Harboes, например, соков Pure, в Эстонии также будут по-прежнему производить лимонады и другие напитки компании.

Наиболее известной продукцией завода Viru Õlu в Хальяла являются сидры и пиво марки Puls, Saunaõlu и Mecklenburger.

В конце марта на заводе работал 51 человек, доля рынка в Эстонии составляла около двух процентов.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ