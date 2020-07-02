Один из крупнейших производителей пива прекращает деятельность в Эстонии

Член правления фирмы Viru Õlu, входящей в датский концерн Harboes, и ее финансовый директор Сёрен Йенсен рассказал в интервью изданию Postimees, что в Эстонии компания уже несколько лет работает в убыток, поэтому ее деятельность пришлось реорганизовать, то есть производство пива будет переведено в Германию и Данию.

По данным Postimees, в Эстонии останется только занятая в сфере продаж команда, которая будет и дальше работать над сбытом продукции Harboes, например, соков Pure, в Эстонии также будут по-прежнему производить лимонады и другие напитки компании.

Наиболее известной продукцией завода Viru Õlu в Хальяла являются сидры и пиво марки Puls, Saunaõlu и Mecklenburger.