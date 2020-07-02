Чт, 2.07.2020
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Дэйна Уайт показал "Бойцовский остров", где во время пандемии пройдут турниры UFC

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

ФОТО: Douglas P. DeFelice/AFP

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт на своей странице в соцсетях опубликовал видео с "Бойцовского острова", который в июле примет несколько турниров в условиях продолжающейся пандемии коронавируса, пишет Newsru.

В роликах показал процесс возведения на острове Яс в ОАЭ обширной инфраструктуры, включающей в себя, помимо арены для поединков, три медицинских корпуса, отели и зоны для флэш-интервью.

Впервые о планах промоушена проводить турниры на частном острове во время пандемии коронавируса стало известно в начале апреля, но местоположение локации долгое время тщательно скрывалось.

Искусственный остров Яс, возведенный в 2009 году за 36 миллиардов долларов, располагается неподалеку от международного аэропорта Абу-Даби. Его площадь составляет 25 квадратных километров.

По словам Уайта, в Абу-Даби один из самых строгих режимов безопасности в связи с пандемией коронавируса, а у организации есть полноценный план работы в таких условиях.

Ближайшие турниры на "Бойцовском острове" пройдут 11, 15, 18 и 25 июля.

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