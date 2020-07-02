Все семь судов компании Viking Line вернулись на линии

Об этом сообщила пресс-служба судовой компании, отметив, что судно Mariella дополнит график движения судна Viking XPRS четырьмя дополнительными рейсами в день с начала июля до 9 августа.

Паромы Amorella и Viking Grace работают на линии Турку-Аландские острова-Стокгольм, Gabriella обслуживает маршрут Таллинн-Хельсинки-Аландские острова и паром Rosella – линию Мариехамн-Капельшер. Судно Cinderella работает на линии Стокгольм-Мариехамн, а на линии Стокгольм-Висбю с августа по сентябрь будут осуществляться чартерные рейсы.

«Мы очень рады видеть, как люди возвращаются на суда. Наши пассажиры выражают удовлетворенность тем выбором рейсов, которое предлагает наше новое расписание. Путешествия в соседние страны по-прежнему очень популярны и поэтому мы думаем, что лето у нас будет трудовым", - сообщил в пресс-релизе вице-президент Viking Line по вопросам продаж и маркетинга Кай Таколандер.