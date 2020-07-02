В Пирита вспоминают трагически погибшего мотогонщика Джоуи Данлопа

Сегодня исполняется 20 лет со дня гибели во время гонок в Пирита всемирно известного мотогонщика Джоуи Данлопа. В память о нем Эстонская федерация мотоспорта и мотоклуб MC Wildcards проведут на трассе Пирита-Козе-Клоостриметса памятное мероприятие.