В Пирита вспоминают трагически погибшего мотогонщика Джоуи Данлопа

Сегодня исполняется 20 лет со дня гибели во время гонок в Пирита всемирно известного мотогонщика Джоуи Данлопа. В память о нем Эстонская федерация мотоспорта и мотоклуб MC Wildcards проведут на трассе Пирита-Козе-Клоостриметса памятное мероприятие.
Ожидаются все мотогонщики как из Эстонии, так и из-за рубежа, особенно на той соревновательной технике, которая была актуальна 20 лет назад, пишет Postimees.
Мероприятие начнется в 18:30 со сбора у мемориального камня Джоуи Данлопу, речи в память погибшего спортсмена ориентировочно произнесут в 19:00, после чего на трассе Пирита-Козе-Клоостриметса состоится парад с участием всех прибывших мотогонщиков.