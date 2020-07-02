Чт, 2.07.2020
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В Пирита вспоминают трагически погибшего мотогонщика Джоуи Данлопа

Джоуи Данлоп.

ФОТО: Toomas Huik

Сегодня исполняется 20 лет со дня гибели во время гонок в Пирита всемирно известного мотогонщика Джоуи Данлопа. В память о нем Эстонская федерация мотоспорта и мотоклуб MC Wildcards проведут на трассе Пирита-Козе-Клоостриметса памятное мероприятие.

Ожидаются все мотогонщики как из Эстонии, так и из-за рубежа, особенно на той соревновательной технике, которая была актуальна 20 лет назад, пишет Postimees.

Мероприятие начнется в 18:30 со сбора у мемориального камня Джоуи Данлопу, речи в память погибшего спортсмена ориентировочно произнесут в 19:00, после чего на трассе Пирита-Козе-Клоостриметса состоится парад с участием всех прибывших мотогонщиков.

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