Маарду отметит свой 40-летний юбилей: в программе забег, концерт, цирк и многое другое

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, в течение 40 лет город доказывал свою жизнестойкость и способность стабильно и уверенно развиваться. «Я благодарю каждого, кто все эти годы вносил свой вклад в процветание города. Это наш общий юбилей и общее чувство гордости за наш Маарду», - сказал Архипов. «Из-за пандемии празднование 40-летнего юбилея, конечно, пройдет в меньшем объеме, чтобы избежать риска для здоровья людей, но программа праздника будет действительно интересной и разнообразной. Мы ждем детей, родителей, а также бабушек и дедушек на празднование юбилея города!», - добавил мэр.

Юбилейная неделя начнется 11 июля в 10.00 забегом и оздоровительной ходьбой в лесопарке, участие в мероприятии бесплатное. Дети от 7 до 12 лет смогут попробовать свои силы на километровой дистанции. Бегуны в возрасте 13 лет и старше смогут выбрать между дистанциями три и пять километров. Дистанции можно бежать с 10.00 до 13.00 в формате открытого старта. Ходьба на дистанции три и пять километров начнется в 14.00. Зарегистрироваться на забег можно до 10 июля по ссылке.

В воскресенье, 12 июля, в Маарду состоится традиционный парад детского транспорта. Юные владельцы разнообразно украшенных детских колясок, велосипедов, самокатов, игрушечных машин и кукольных колясок соберутся возле центра Pärli, откуда в 11 часов они начнут свой марш по главной городской улице прямо в Центр досуга, где состоится награждение лучших участников.

В пятницу, 17 июля, в 14.00 в Маардуском центре досуга пройдет торжественное юбилейное мероприятие, в рамках которого будут отмечены активные горожане, гражданские объединения и победители посвященных 40-летию Маарду творческих конкурсов. Праздничную церемонию можно будет смотреть в прямом эфире на сайте www.mkik.ee или на странице Центра культуры и информации в сети Facebook.

На юбилейной неделе в городе состоится вокально-танцевальный фестиваль Maardu-F-Eestis, гала-концерт лучших исполнителей можно будет также посмотреть и в режиме онлайн 18 июля в 13.00 на сайте www.mkik.ee или на странице Центра культуры и информации в сети Facebook.

Празднование 40-летнего юбилея Маарду завершится в субботу, 18 июля, мероприятиями для всей семьи, который пройдут в Каллавере и Мууга.

Праздник в Мууга начнется в 13.00 на детской площадке Вильяпуу пуйестеэ. На сцене выступят как коллективы из города Маарду, так и приглашенные артисты. Гостей праздника поприветствуют ростовые куклы – герои мультфильмов, с которыми каждый желающий сможет сфотографироваться. Аниматоры и клоун будут развлекать детей и родителей конкурсами, подвижными играми и интеллектуальными заданиями. На месте будут работать художники по аква-гриму и глиттер-татуировкам. С цирковой программой выступит самый знаменитый акробат Эстонии Велло Вахер, который покажет акробатические номера, а также продемонстрирует мастерство жонглирования. На мероприятии можно будет приобрести сахарную вату, напитки и мороженое.