Обвиняющиеся в ограблении таксиста несовершеннолетние не приходят к компромиссу

На проведенном перед Ивановым днем слушании районный прокурор Марья-Лийна Талимаа заявила, что гражданские ответчики со стороны несовершеннолетнего Гермо не согласились с условиями прокуратуры во время переговоров и его дело будет рассмотрено в общем порядке в сентябре. В отношении оставшихся четырех обвиняемых адвокаты договорились с прокурором принять решение до начала следующего судебного заседания.

Когда судья спросил другого обвиняемого, Янари, желают ли он, чтобы его дело выделили в отдельное производство, он ответил, что хочет продолжить судебное разбирательство вместе с Гермо. Он обосновал свое решение следующим образом: «Вместе сделали, вместе и ответственность понесем!»

После этого защитник Янари попросил сделать небольшой перерыв, чтобы обсудить возможные последствия внезапного изменения решения молодого человека. «Он решил посидеть подольше», - прокомментировал решение Янари адвокат.

После перерыва решение Янари не изменилось, поэтому суд над Янари и Гермо продолжится в сентябре. Оба в настоящее время находятся под стражей. Тиво Кауров и Герт Кустассоо также были арестованы.

Тиво Кауров и Герт Кустассоо остаются под стражей. ФОТО: Elmo Riig

Прокуратура Южного округа по этому делу обвиняет пять человек. Тиво Кауров и несовершеннолетние Гермо и Янари обвиняются в ограблении и нападении на таксиста в в ноябре прошлого года.

Кроме того, прокурор обвиняет Райна Когера, Герта Кустассоо, Гермо и Янара в использовании нескольких чужих транспортных средств в период с июля по сентябрь 2018-го года.