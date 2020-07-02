Обвиняющиеся в ограблении таксиста несовершеннолетние не приходят к компромиссу

Несовершеннолетние молодые люди, подозревающиеся в нападении и ограблении таксиста в Вильянди осенью прошлого года, не достигли соглашения с прокуратурой. В случае первого подозреваемого условия стороны обвинения не были признаны надлежащими, а другой спонтанно принял решение продемонстрировать солидарность со своим сверстником в суде и отказался от компромисса, передает Sakala.
На проведенном перед Ивановым днем слушании районный прокурор Марья-Лийна Талимаа заявила, что гражданские ответчики со стороны несовершеннолетнего Гермо не согласились с условиями прокуратуры во время переговоров и его дело будет рассмотрено в общем порядке в сентябре. В отношении оставшихся четырех обвиняемых адвокаты договорились с прокурором принять решение до начала следующего судебного заседания.
Когда судья спросил другого обвиняемого, Янари, желают ли он, чтобы его дело выделили в отдельное производство, он ответил, что хочет продолжить судебное разбирательство вместе с Гермо. Он обосновал свое решение следующим образом: «Вместе сделали, вместе и ответственность понесем!»
После этого защитник Янари попросил сделать небольшой перерыв, чтобы обсудить возможные последствия внезапного изменения решения молодого человека. «Он решил посидеть подольше», - прокомментировал решение Янари адвокат.
После перерыва решение Янари не изменилось, поэтому суд над Янари и Гермо продолжится в сентябре. Оба в настоящее время находятся под стражей. Тиво Кауров и Герт Кустассоо также были арестованы.
Прокуратура Южного округа по этому делу обвиняет пять человек. Тиво Кауров и несовершеннолетние Гермо и Янари обвиняются в ограблении и нападении на таксиста в в ноябре прошлого года.
Кроме того, прокурор обвиняет Райна Когера, Герта Кустассоо, Гермо и Янара в использовании нескольких чужих транспортных средств в период с июля по сентябрь 2018-го года.
За ограбление, совершенное в составе группы лиц, суд может приговорить к 15-ти годам лишения свободы совершеннолетних обвиняемых и к 10-ти годам лишения свободы несовершеннолетних.