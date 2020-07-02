Чт, 2.07.2020
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Американский певец обвинил маклеров по недвижимости в расизме

John Legend abikaasa Chrissy Teigeniga.

ФОТО: Tinseltown / Shutterstock.com

В своем посте, размещенном в Twitter, американский певец Джон Ледженд обвинил маклеров по недвижимости в расизме. Певец утверждает, что маклеры не показывают клиентам хорошие объекты из-за цвета их кожи, передает Kodustiil. 

Развлекательное издание TMZ разместило 27 июня пост, где сообщалось, что маклеры города Хьюстон  официально отказались от использования в описании недвижимости слова «хозяин» и больше не будут называть главную спальню дома «хозяйской спальней». По-английски эти слова звучат как master и master bedroom.  Причиной выдвинута связь вышеуказанных слов с рабством. 

Ледженд ответил на публикацию в TMZ так: «Это фейковая проблема. Важнее другое: маклеры не показывают темнокожим клиентам дома, которые те хотят видеть». Певец считает, что решение хьюстонских маклеров маскирует и замалчивает более серьезную проблему, чем употребление исторически связанного с рабством слова, и призывает фирмы по недвижимости признать проблему и приступить к ее решению. 

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