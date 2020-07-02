Американский певец обвинил маклеров по недвижимости в расизме

Развлекательное издание TMZ разместило 27 июня пост, где сообщалось, что маклеры города Хьюстон официально отказались от использования в описании недвижимости слова «хозяин» и больше не будут называть главную спальню дома «хозяйской спальней». По-английски эти слова звучат как master и master bedroom. Причиной выдвинута связь вышеуказанных слов с рабством.

Ледженд ответил на публикацию в TMZ так: «Это фейковая проблема. Важнее другое: маклеры не показывают темнокожим клиентам дома, которые те хотят видеть». Певец считает, что решение хьюстонских маклеров маскирует и замалчивает более серьезную проблему, чем употребление исторически связанного с рабством слова, и призывает фирмы по недвижимости признать проблему и приступить к ее решению.