Американский певец обвинил маклеров по недвижимости в расизме

В своем посте, размещенном в Twitter, американский певец Джон Ледженд обвинил маклеров по недвижимости в расизме. Певец утверждает, что маклеры не показывают клиентам хорошие объекты из-за цвета их кожи, передает Kodustiil.
Развлекательное издание TMZ разместило 27 июня пост, где сообщалось, что маклеры города Хьюстон официально отказались от использования в описании недвижимости слова «хозяин» и больше не будут называть главную спальню дома «хозяйской спальней». По-английски эти слова звучат как master и master bedroom. Причиной выдвинута связь вышеуказанных слов с рабством.
Ледженд ответил на публикацию в TMZ так: «Это фейковая проблема. Важнее другое: маклеры не показывают темнокожим клиентам дома, которые те хотят видеть». Певец считает, что решение хьюстонских маклеров маскирует и замалчивает более серьезную проблему, чем употребление исторически связанного с рабством слова, и призывает фирмы по недвижимости признать проблему и приступить к ее решению.
Real problem: realtors don't show black people all the properties they qualify for. Fake problem: calling the master bedroom the master bedroom. Fix the real problem, realtors. https://t.co/Qq7yQ8Gb3g— John Legend (@johnlegend) June 27, 2020