Чт, 2.07.2020
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  • Азербайджанское общество просит не разжигать межнациональную рознь из-за трагедии на Лаагна-теэ
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Азербайджанское общество просит не разжигать межнациональную рознь из-за трагедии на Лаагна-теэ

Предполагаемый виновник аварии на Лаагна-теэ.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Председатель Азербайджанского культурного центра обратился к министру внутренних дел, канцлеру юстиции и СМИ с просьбой не отражать информацию, касающуюся трагического ДТП на Лаагна-теэ, с привязкой к национальности предполагаемого виновника аварии, сообщает Rus.ERR.

«Подача новостей с привязкой к национальности создала атмосферу страха в азербайджанской общине. Также отмечены случаи, когда работников заведений общественного питания в секторе национальной кухни называли "слугами мафии", по непонятным причинам соотечественникам отказывали в школьных местах в гимназии», – написал председатель Азербайджанского культурного центра Ниязи Гаджиев, добавив, что члены общины обращаются к нему с просьбой принять меры и остановить волну ненависти в обществе.

По его словам, комментарии к появившимся в СМИ статьям указывают на ставшее неодобрительным отношение к азербайджанцам: «Целью журналистики не может быть разжигание межнациональной розни».

«Азербайджанская община просит не отражать тему через призму национальности и по возможности удалить такие статьи из информационного пространства», - говорится в обращении.

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