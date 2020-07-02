Азербайджанское общество просит не разжигать межнациональную рознь из-за трагедии на Лаагна-теэ

«Подача новостей с привязкой к национальности создала атмосферу страха в азербайджанской общине. Также отмечены случаи, когда работников заведений общественного питания в секторе национальной кухни называли "слугами мафии", по непонятным причинам соотечественникам отказывали в школьных местах в гимназии», – написал председатель Азербайджанского культурного центра Ниязи Гаджиев, добавив, что члены общины обращаются к нему с просьбой принять меры и остановить волну ненависти в обществе.

По его словам, комментарии к появившимся в СМИ статьям указывают на ставшее неодобрительным отношение к азербайджанцам: «Целью журналистики не может быть разжигание межнациональной розни».