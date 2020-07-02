Азербайджанское общество просит не разжигать межнациональную рознь из-за трагедии на Лаагна-теэ

Председатель Азербайджанского культурного центра обратился к министру внутренних дел, канцлеру юстиции и СМИ с просьбой не отражать информацию, касающуюся трагического ДТП на Лаагна-теэ, с привязкой к национальности предполагаемого виновника аварии, сообщает Rus.ERR.
«Подача новостей с привязкой к национальности создала атмосферу страха в азербайджанской общине. Также отмечены случаи, когда работников заведений общественного питания в секторе национальной кухни называли "слугами мафии", по непонятным причинам соотечественникам отказывали в школьных местах в гимназии», – написал председатель Азербайджанского культурного центра Ниязи Гаджиев, добавив, что члены общины обращаются к нему с просьбой принять меры и остановить волну ненависти в обществе.
По его словам, комментарии к появившимся в СМИ статьям указывают на ставшее неодобрительным отношение к азербайджанцам: «Целью журналистики не может быть разжигание межнациональной розни».
«Азербайджанская община просит не отражать тему через призму национальности и по возможности удалить такие статьи из информационного пространства», - говорится в обращении.