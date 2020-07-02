Чт, 2.07.2020
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ФОТО ⟩ Мечта горожанина: ищет покупателя дача на Сааремаа

Suvekodu Mändjala külas.

ФОТО: City24

Расположенный на Сааремаа летний дом с нетерпением ждет новых хозяев, чтобы предложить им захватывающие приключения в лесу и на воде, передает портал Kodustiil. 

Построенный в 2007 году двухэтажный, рубленный в лапу бревенчатый дом площадью 140 м2 расположен в сосновом лесу. В доме три спальни, кухня и гостиная. 

Летний дом на Сааремаа.

ФОТО: City24

Имеются камин и баня, а для обогрева верой и правдой служит воздушно-тепловой насос. На участке маленький пруд, сарай, баня-бочка и навес для автомобилей.

Дача на Сааремаа.

ФОТО: City24

С привлекательным объектом можно ознакомиться на странице портала недвижимости Сity24

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