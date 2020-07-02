ФОТО ⟩ Мечта горожанина: ищет покупателя дача на Сааремаа

Построенный в 2007 году двухэтажный, рубленный в лапу бревенчатый дом площадью 140 м2 расположен в сосновом лесу. В доме три спальни, кухня и гостиная.

Летний дом на Сааремаа. ФОТО: City24

Имеются камин и баня, а для обогрева верой и правдой служит воздушно-тепловой насос. На участке маленький пруд, сарай, баня-бочка и навес для автомобилей.

Дача на Сааремаа. ФОТО: City24