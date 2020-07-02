Исследование: чрезвычайное положение в Эстонии привело к росту интернет-торговли на 80%

Об этом BNS сообщила социологическая фирма Kantar Emor, ссылаясь на результаты своего очередного исследования, посвященного тенденциям в сфере электронной торговли. По данным исследования, в этом году резко выросла численность покупателей в интернете, не имеющих опыта покупок товаров и услуг электронным путем. В ходе опроса выяснилось, что эта категория покупателей приобретала в основном продукты, электронику, лекарства и садовые товары.

По словам эксперта Kantar Emor по вопросам поведения покупателец Керстен Йыги, если в прошлом году в интернете покупки осуществляли 73% опрошенных, то в этом году их число выросло уже до 92%.

Численность частых покупателей в интернете, то есть, тех, кто покупает в сети по меньшей мере три-четыре раза в месяц, за год выросла с 23 до 41%. По словам Йыги, вызванная ограничениями ситуация, когда покупки в обычной торговой сети были ограничены и опасны для здоровья, заставили людей выйти за рамки своих привычек и перешагнуть барьер в приобретении товаров и услуг именно посредством интернета.

«Естественно, что с нормализацией ситуации большая часть покупателей и покупок вернулась в обычную торговую сеть, однако все же 16% покупателей в сети продолжает больше покупать именно через интернет», - отметила Йыги.

Наибольший прирост объемов покупок в интернете демонстрируют покупки лекарств — в 2,7 раза быстрее прошлогоднего. На последующих за ними местах рост объемов покупок в интернете продуктов питания и садовых товаров — в обеих категориях прирост был двухкратным.

По словам Йыги, на 83% выросли объемы интернет-покупок электроники, что было вызвано начавшимся в период пандемии дистанционным обучением школьников, а также переходом части населения на удаленный способ работы.

В силу того, что в период пандемии нарушилось движение товаров из зарубежных стран, глобальные крупные предприятия интернет-торговли проиграли местным интернет-магазинам. В Эстонии потребители чаще всего заказывали товары в электронных магазинах 1a и Euronics, больше всего проиграл малым конкурентам ресурс AliExpress.