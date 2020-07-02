Специалист: не стоит бояться совместной собственности

Маклер по недвижимости из Ober Haus Кристийна Кийн считает, что покупка в совместную собственность летнего дома, который можно использовать в течение двух-трех месяцев по очереди с друзьями или родственниками, является удобным, выгодным, но незаслуженно малораспространенным среди жителей Эстонии вариантом, передает Kodustiil.
Покупка недвижимости в совместную собственность на несколько семей является быстро растущей тенденцией во всем мире. В течение десятилетий финны, шведы, англичане и американцы уже покупают таким образом летние домики, квартиры и виллы в Испании, Мексике, Таиланде или Турции.
Что такое совместная собственность?
Согласно пункту 3 статьи 70 Закона о вещном праве совместная собственность — это собственность на общую вещь, которая принадлежит одновременно двум или большему числу лиц в идеальных долях. Совместная собственность может распространяться на квартиру, дом, дачу или земельный участок.
Совместная собственность может быть приобретена как в порядке наследования, так и путем покупки.
На основании статьи 72 того же закона, сособственники могут владеть и пользоваться предметом совместной собственности по договоренности друг с другом.
При покупке недвижимости в совместную собственность важно, чтобы при подписании договора купли-продажи заключалось и нотариальное соглашение об использовании совместной собственности, в котором подробно описывались права и обязанности всех сторон - когда кто из сособственников использует квартиру или дом, как распределяются расходы, используется ли имущество самими сособственниками или сдается внаем.
«Когда умирает дедушка и завещает свою дачу троим внукам, те вступают в право наследования и становятся сособственниками: все они имеют равное право пользоваться, распоряжаться и владеть дачей. Они могут жить на даче вместе или пользоваться ей только по выходным и так далее. Однако они также могут заключить соглашение о совместном владении, согласно которому каждый внук будет пользоваться дачей в разное время, например, каждый в течение четырех месяцев в году», - объяснила Кийн.