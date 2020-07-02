Специалист: не стоит бояться совместной собственности

Покупка недвижимости в совместную собственность на несколько семей является быстро растущей тенденцией во всем мире. В течение десятилетий финны, шведы, англичане и американцы уже покупают таким образом летние домики, квартиры и виллы в Испании, Мексике, Таиланде или Турции.

Что такое совместная собственность?

Согласно пункту 3 статьи 70 Закона о вещном праве совместная собственность — это собственность на общую вещь, которая принадлежит одновременно двум или большему числу лиц в идеальных долях. Совместная собственность может распространяться на квартиру, дом, дачу или земельный участок.

Совместная собственность может быть приобретена как в порядке наследования, так и путем покупки.

На основании статьи 72 того же закона, сособственники могут владеть и пользоваться предметом совместной собственности по договоренности друг с другом.

При покупке недвижимости в совместную собственность важно, чтобы при подписании договора купли-продажи заключалось и нотариальное соглашение об использовании совместной собственности, в котором подробно описывались права и обязанности всех сторон - когда кто из сособственников использует квартиру или дом, как распределяются расходы, используется ли имущество самими сособственниками или сдается внаем.