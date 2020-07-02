В Пирита в воде из-под крана может ощущаться вкус хлора

Воду можно продолжать пить из-под крана и использовать ее для приготовления пищи. «Чтобы уменьшить вкус хлора, рекомендуем подержать его некоторое время в холодильнике, прежде чем пить», - советует Tallinna Vesi, объясняя, что вода отстоится и вкус хлора исчезнет.