Чт, 2.07.2020
Никто не имеет права на двойные стандарты, особенно те, кто против этих двойных стандартов борется. Рейн Рауд

В Пирита в воде из-под крана может ощущаться вкус хлора

Питьевая вода.

ФОТО: fizkes/Shutterstock

Таллиннский водоканал для обеспечения качества питьевой воды временно начал добавлять для ее очистки хлор. В некоторых районах Пирита: Меривялья, Рандвере и Клоостриметса в воде может ощущаться запах и вкус хлора, предупреждает Rus.ERR.

Воду можно продолжать пить из-под крана и использовать ее для приготовления пищи. «Чтобы уменьшить вкус хлора, рекомендуем подержать его некоторое время в холодильнике, прежде чем пить», - советует Tallinna Vesi, объясняя, что вода отстоится и вкус хлора исчезнет.

Как сообщила компания, хлор позволяет поддерживать качество воды в трубопроводе.

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