В Пирита в воде из-под крана может ощущаться вкус хлорки

Таллиннский водоканал для обеспечения качества питьевой воды временно начал добавлять для ее очистки хлорку. В некоторых районах Пирита - Меривялья, Рандвере и Клоостриметса - в воде могут ощущаться запах и вкус хлорки, предупреждает Rus.ERR.
Воду можно продолжать пить из-под крана и использовать для приготовления пищи. «Чтобы уменьшить вкус хлорки, рекомендуем - перед тем как пить воду - подержать его некоторое время в холодильнике», - советует Tallinna Vesi, объясняя, что вода отстоится и вкус хлорки исчезнет.
Как сообщила компания, хлорка позволяет поддерживать качество воды в трубопроводе.