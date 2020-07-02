В Пирита в воде из-под крана может ощущаться вкус хлорки

Воду можно продолжать пить из-под крана и использовать для приготовления пищи. «Чтобы уменьшить вкус хлорки, рекомендуем - перед тем как пить воду - подержать его некоторое время в холодильнике», - советует Tallinna Vesi, объясняя, что вода отстоится и вкус хлорки исчезнет.