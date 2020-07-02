Чт, 2.07.2020
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В Пирита в воде из-под крана может ощущаться вкус хлорки

Питьевая вода.

ФОТО: fizkes/Shutterstock

Таллиннский водоканал для обеспечения качества питьевой воды временно начал добавлять для ее очистки хлорку. В некоторых районах Пирита - Меривялья, Рандвере и Клоостриметса - в воде могут ощущаться запах и вкус хлорки, предупреждает Rus.ERR.

Воду можно продолжать пить из-под крана и использовать для приготовления пищи. «Чтобы уменьшить вкус хлорки, рекомендуем - перед тем как пить воду - подержать его некоторое время в холодильнике», - советует Tallinna Vesi, объясняя, что вода отстоится и вкус хлорки исчезнет.

Как сообщила компания, хлорка позволяет поддерживать качество воды в трубопроводе.

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