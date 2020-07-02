Государство отнимает у больных детей пособие

Финансирующееся из Европейского социального фонда услуги по уходу за ребенком предоставление опорного лица и социального транспорта государство предлагает только детям с тяжелой и глубокой инвалидностью. Согласно Закону о социальной опеке, социальный транспорт для инвалидов, а также льготы в общественном транспорте, оплаченные дополнительные отпускные дни для родителя ребенка-инвалида, аренда и покупка вспомогательных средств компенсируется в размере 90 процентов.

Чем меньше инвалидов, тем меньше государству нужно тратить на них денег. С января государство увеличило пособие для детей-инвалидов в два-три раза. Ребенок с глубокой степенью инвалидности получает 241, тяжелой степенью – 161 и средней степенью инвалидности – 138 евро в месяц.

«Отказы в инвалидности ребенку, страдающему хроническим заболеванием, конечно, не связаны со значительным повышением пособий, - сказала руководитель службы экспертизы и социальных пособий Департамента социального страхования Лейла Лахтвеэ. – Деньги на повышение пособий в бюджете имеются».

Вмешалась канцлер юстиции

Проблема настолько остра, что канцлер юстиции спросила у Министерства социальных дел, планирует ли и каким образом министерство изменить закон и правила, чтобы все дети, вне зависимости от определения инвалидности, могли получать помощь согласно своим потребностям?

«Мы пересмотрим всю систему поддержки детей с особыми потребностями, и хотим представить правительству предложения об изменениях уже осенью, - объяснила советник отдела благополучия детей Министерства социальных дел Марге Хиндрикс. – Цель – снизить раздробленность системы и обеспечить детей с особыми потребностями целостной оценкой, а также увеличить привязанность помощи к реальным потребностям и ее доступность».

Руководитель отдела благополучия детей Министерства социальных дел Ханна Всевиов объяснила, что сейчас дети с особыми потребностями получают поддержку в разных областях: здоровье, образование, социальная сфера и так далее: «Часто это означает прохождение многих оцениваний и посещение учреждений, целостное понимание потребностей ребенка от этого может пострадать. Наша цель и заключается в том, чтобы упростить весь этот процесс».

«Департамент социального страхования сделал определенные шаги в сторону улучшения системы, но очень жаль, что это принесло многим семьям слезы и страдания, - отметила президент Общества семейных врачей Юлле Эйнберг. – Я не исключаю, что систему можно улучшить или создать совершенно новую систему пособий. Если потребность в помощи ребенка-инвалида пересматривается осенью, то к этому времени нужно назначить степень инвалидности, учитывая условия прошлых лет. Нельзя разрушать одну систему, пока не создана новая».

Число людей с особыми потребностями в Эстонии

31.12.2018 – 158 474 человек

30.03.2020 – 152 235 человек, в том числе:

дети-инвалиды – 10 857

люди работоспособного возраста – 61 716

пенсионеры с особыми потребностями (64+) – 79 662

В 2019-м лишили инвалидности

742 детей

2299 людей работоспособного возраста

582 пенсионеров

Понизили степень инвалидности

275 детям

1143 людям работоспособного возраста

432 пенсионеров

Источник: Департамент социального страхования

На основании чего назначают инвалидность детям?

Руководитель службы экспертизы и социальных пособий Департамента социального страхования Лейла Лахтвеэ:

«При определении степени тяжести инвалидности у детей и назначении социального пособия Департамент социального страхования руководствуется Законом о социальных пособиях. Закон говорит, что для определения степени тяжести инвалидности:

- у ребенка должно иметься функциональное расстройство (1 ч. 2 ст. Закона о социальных пособиях инвалидов – PISTS);

- функциональное расстройство во взаимодействии с разными проблемами, связанными с общением и средой обитания, должно вызывать ограничения, которые мешают ему наравне с другими участвовать в общественной жизни (часть первая 2-й статьи PISTS);

- при наличии ограничений нужно оценить, вызывают ли эти ограничения потребность в посторонней помощи и руководстве и тогда, когда у ребенка имеются вспомогательные средства (4 п. 6 ч. 23 ст.);

- при наличии ограничений нужно оценить, является ли потребность в посторонней помощи, руководстве и надзоре больше, чем они необходимы по возрасту (3 п. 6 ч. 23 ст.)

При этом в законе сказано, что посторонней помощью и руководством является оказание помощи человеку, который не может самостоятельно есть, осуществлять гигиену, одеваться, двигаться и общаться. Надзор означает обеспечение безопасности человеку, который своими действиями или бездействием может причинить вред себе или жизням, здоровью или имуществу других людей.

При определении инвалидности в случае проблем со здоровьем мы исходим из того, каково течение болезни, его тяжесть, влияние лечения, осведомленность о болезни и влияние исходящих из этого ограничений на повседневную жизнь. При этом не каждая потребность в исходящем из состояния здоровья надзоре несет с собой определение тяжести инвалидности. Например, в случае эпилепсии, если приступы можно контролировать лекарствами, инвалидность не назначается.

Состояние здоровья детей (да и взрослых) с тем же диагнозом может полностью различаться. В ситуации, когда состояние людей с одинаковым диагнозом различается, может различаться и потребность в лекарствах, услугах и вспомогательных средствах. Наши врачи-эксперты пытаются в случае каждого ребенка определить, с чем он справляется, а с чем нет, где и в каких объемах ему нужна посторонняя помощь, а также является ли эта потребность в посторонней помощи больше, чем у детей того же возраста.

Люди с контролируемым лечением заболеванием (например, в случае астмы, если при помощи лекарства состояние находится под контролем, обострения болезней возникают редко, а выполнение большинства повседневных дел не имеет препятствий), которые нуждаются только в одной услуге (например, ребенок с особыми образовательными потребностями, которому нужны услуги логопеда или в случае нарушения навыков обучаемости, если серьезных психических нарушений нет) инвалидность не назначается, в случае, если указанных выше ограничений в основных областях не выявлено, а состояние стабильное.

Человеку нужна не инвалидность, ему нужна помощь. В Законе о социальной опеке приведены необходимые поддерживающие услуги, которые должно предлагать местное самоуправление или при необходимости система образования (при помощи опорных специалистов), и эти услуги не связаны со степенью тяжести инвалидности.

Если наступит срок окончания действия степени тяжести инвалидности, человек должен подать новое ходатайство об определении инвалидности. Для определения инвалидности проводится новая экспертиза, на которой оценивается состояние здоровья человека и исходящие из него ограничения. В зависимости от результата оценки степень тяжести инвалидности может остаться той же, может увеличиться, снизиться или не быть назначена вовсе. Ошибочно считается, что если инвалидность не определена, то человек становится здоровым. Нет, отсутствие инвалидности не означает того, что человек признан здоровым. Диагнозы ставят и лечат врачи. Диагностирование болезни не означает автоматического определения инвалидности, то же касается и пожизненных хронических заболеваний.

Но мы понимаем обеспокоенность людей, возможности оказания помощи разными учреждениями и в курсе того, то информация о том, в каком учреждении, какую помощь можно получить, может оказаться хлопотной для человека. Государство ежедневно занимается тем, чтобы для нуждающихся в помощи правильная помощь была доступна в правильном месте/учреждении.