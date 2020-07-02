В Дании полиция избила футбольных болельщиков дубинками за несоблюдение социальной дистанции

Финальный матч Кубка Дании по футболу между клубами "Ольборог" и "Сеннерйюск" в городе Эсбьерг приостанавливали почти на 15 минут из-за нарушения болельщиками социальной дистанции, рекомендованной в связи с пандемией коронавируса, пишет Newsru.