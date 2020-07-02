Чт, 2.07.2020
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  • В Дании полиция избила футбольных болельщиков дубинками за несоблюдение социальной дистанции

В Дании полиция избила футбольных болельщиков дубинками за несоблюдение социальной дистанции

Датский полицейский.

ФОТО: OLAFUR STEINAR GESTSSON/AFP

Финальный матч Кубка Дании по футболу между клубами "Ольборог" и "Сеннерйюск" в городе Эсбьерг приостанавливали почти на 15 минут из-за нарушения болельщиками социальной дистанции, рекомендованной в связи с пандемией коронавируса, пишет Newsru.

Клубам выделили по 725 билетов с условием равномерного распределения по трибунам, однако несознательные фанаты "Ольборога" дистанцироваться отказались. Заметив это, главный арбитр Йорген Бурхардт остановил встречу на 30-й минуте.

Незапланированный перерыв длился четверть часа - фанатов убеждали подчиниться правилам, а непокорных полиция вывела со стадиона и избила дубинками.

Любопытно, что нарушителей социальной дистанции полицейские затем рассадили как можно ближе друг к другу.

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