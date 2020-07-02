В Дании полиция избила футбольных болельщиков дубинками за несоблюдение социальной дистанции

Финальный матч Кубка Дании по футболу между клубами "Ольборог" и "Сеннерйюск" в городе Эсбьерг приостанавливали почти на 15 минут из-за нарушения болельщиками социальной дистанции, рекомендованной в связи с пандемией коронавируса, пишет Newsru.
Клубам выделили по 725 билетов с условием равномерного распределения по трибунам, однако несознательные фанаты "Ольборога" дистанцироваться отказались. Заметив это, главный арбитр Йорген Бурхардт остановил встречу на 30-й минуте.
Незапланированный перерыв длился четверть часа - фанатов убеждали подчиниться правилам, а непокорных полиция вывела со стадиона и избила дубинками.
Videoen er blevet taget ned. Den er dog her: pic.twitter.com/2paKJcsguO— Simon Sørensen (@Bifsimon) July 1, 2020
Любопытно, что нарушителей социальной дистанции полицейские затем рассадили как можно ближе друг к другу.
De ville jo så gerne være tæt sammen. Foto: Lars Poulsen #dbupokalen #AaB https://t.co/cccUWoNTfJ pic.twitter.com/TaPT4Or8JA— Sune Paarup Odér (@suneoder) July 1, 2020