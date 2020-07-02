Редкая возможность ⟩ В Финском заливе продается целый остров!

Вы когда-нибудь хотели спрятаться от забот и суеты на острове? Теперь у вас есть такая возможность! Остров Вяхелоо невелик, но не каждый может гордиться своим, пусть маленьким островом. Площадь острова, который находится на расстоянии 80 километров от Таллинна, составляет примерно один гектар. Проведены исследования глубины моря вокруг острова, и их результаты позволяют новому собственнику установить там свой собственный лодочный причал.