Чт, 2.07.2020
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В ООН призвали отменить ограничения на природный уровень тестостерона у легкоатлеток

Легкая атлетика. Иллюстративное фото.

ФОТО: PA/PA Wire/PA Images

Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека опубликовало доклад, в котором призвало немедленно отменить правило Международной федерации легкоатлетических ассоциаций, запрещающее выступление на беговых дистанциях от 400 до 1500 метров спортсменок с повышенным от природы уровнем тестостерона, пишет "Чемпионат".

Об этом сообщается на сайте организации Human Rights Watch, в котором содержится ссылка на соответствующий доклад. Напомним, эти правила, в частности, сказались на результатах олимпийской чемпионки представительницы ЮАР Кастер Семени.

Чтобы уложиться в правила, она принимала гормоны, призванные снизить уровень тестостерона, но это привело к падению результатов. После этого она стала отказываться от терапии, ссылаясь на нарушение прав человека.

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