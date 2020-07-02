Конкурс госпоставки фонда EAS на 800 000 евро привел к беспрецедентной неразберихе

Компания IDEA PR заполучила договор госпоставки на 800 000 евро, о чем было объявлено 4 мая, а исчезла фирма из Коммерческого регистра 28 апреля.

Руководитель фирмы Alfa-Omega Communications, которая не выиграла тендер, Вийве Аасма сказала, что ее удивил тот факт, что фонд EAS не признал свою ошибку и не отменил незаконное решение добровольно. «Очень странно, что в ходе проверки данных обстоятельств в регистре заказчик не заметил тот факт, что проверяемое предприятие больше не существует», - считает Аасма. Всего же в конкурсе на госпоставку участвовало шесть фирм.

Также Аасма не поняла позицию члена Комиссии по спорам конкурса госпоставки (VAKO) Марта Паринда, который заявил, что заказчик не должен проявлять инициативу и контролировать не исключен ли поставщик лучшего предложения из Коммерческого регистра.

«Такой мягкий подход со стороны осуществляющего правосудие органа создает впечатление будто у заказчика нет обязательства проверять предприятия, но если он все же это делает, то это его личная хорошая инициатива и сообразительность», - добавила Аасма.

В действительности же к недоразумению привел тот факт, что EAS проверял основания для исключения конкурсантов 14 апреля, а 28 апреля компании Idea PR и Idea AD объединились, и соответственно Idea AD стал правопреемником победителя конкурса госпоставки.

«Комиссия по спорам конкурса госпоставки и предыдущая судебная практика подтверждают, что объединение предприятия в ходе конкурса госпоставки не противоречит закону. Наоборот, в противном случае, речь бы шла об ограничении свободы деятельности предприятия», - говорит руководитель отдела закупок EAS Биргит Вилиппус.

Прецедент же вызвало то обстоятельство, что Закон о госпоставках не регулирует такие специфические и редкие случаи как замена поставщика в результате преемства в ходе конкурса.

«Поэтому не существует положения, в котором было бы ясно изложено, как действовать так, чтобы заказчик мог должным образом проверять отсутствие всех оснований для исключения в отношении преемника первоначального участника конкурса. Это и написала 11 июня Комиссия по спорам конкурса госпоставки в своем решении», - объясняет Вилиппус.

По оценке Комиссии по спорам, в таком случае Закон о госпоставках следует трактовать таким образом, что в случае правопреемства заказчику следует потребовать предоставления так называемого паспорта закупки от нового поставщика — документа, в котором предприниматель подтверждает наличие или отсутствие оснований для отстранения.

Поскольку ранее такого трактования в правовом поле относительно поставок не было, то EAS не мог исходить из этого. В ходе обычного конкурса поставки заказчики не имеют права спрашивать у потенциальных поставщиков паспорта закупки, конкурсант должен сам предоставить его сразу вместе с другими документами при подаче заявки.

Поэтому, хотя комиссия аннулировала решение EAS не отстранять Idea PR от конкурса поставки, по словам Вилиппус, это не означает, что EAS должен был аннулировать успешное предложение и поставку. Idea AD просто должен предоставить свой паспорт закупки, следовательно, после этого EAS сможет проверить, есть ли основания для отстранения Idea AD.