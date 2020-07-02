С 15 сентября этого года генеральный директор Налогово-таможенного департамента Вальдур Лайд оставит свой пост и перейдет на работу в частный сектор.
По словам Вальдура Лайда, речь идет о спланированном и обдуманном личном решении, которое должно поставить точку в этом этапе его жизни.
«Я ухожу из департамента в первую очередь по двум причинам - во-первых, важная часть близкой мне по духу работы в МТА уже выполнена или движется теперь правильным курсом. С другой стороны, я чувствую, что лучше смогу реализовать свои возможности и на посту руководителя принести больше пользы в структуре, у которой есть четкие коммерческие цели», - объяснил он.
Лайд работает генеральным директором МТА с июня 2017 года.
Публичный конкурс на поиск претендента на пост нового гендиректора департамента будет проведен в ближайшее время.