«Я ухожу из департамента в первую очередь по двум причинам - во-первых, важная часть близкой мне по духу работы в МТА уже выполнена или движется теперь правильным курсом. С другой стороны, я чувствую, что лучше смогу реализовать свои возможности и на посту руководителя принести больше пользы в структуре, у которой есть четкие коммерческие цели», - объяснил он.