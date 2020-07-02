МИД РФ: решение ЕС не включать Россию в список стран, из которых разрешен въезд на территорию Евросоюза, не является политическим

Решение Евросоюза не включать Россию в список стран, гражданам которых разрешен въезд в Евросоюз, не имеет никакой политической подоплеки, оно может быть пересмотрено, с учетом эпидемиологических показателей, 15 июля, сообщил "Интерфаксу" источник в МИД РФ.
"Насколько мы понимаем, соответствующее решение ЕС пересматривает каждые две недели, соответственно, исходим из того, что 15 июля решение (относительно России) может быть пересмотрено", - сказал дипломат агентству в четверг.
Собеседник агентства подчеркнул, что никакой политической составляющей в этом решении нет, оно принимается исключительно на основе эпидемиологических показателей.
Накануне статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов сообщил "Интерфаксу", что Москва рассчитывает на включение России в список стран, гражданам которых разрешен въезд в Евросоюз, при следующем рассмотрении этого вопроса.
"Мы внимательно следим за этой ситуацией, учитываем это в своих решениях. Надеемся, что это временная мера, и при следующем принятии решения Россия должна войти, с учетом того, что у нас ситуация однозначно находится под контролем", - сказал Иванов.
Он отметил, что судить об объективности этого решения сложно, так как в список ЕС не включена не только Россия, но и ряд других стран, в том числе США и Бразилия.
Замглавы МИД РФ добавил, что министерство не ведет переговоры по открытию внешних границ с отдельными странами.
"Это должна определять Всемирная организация здравоохранения, наши компетентные органы, Роспотребнадзор, Минздрав, эпидемиологи. Для министерства иностранных дел сложно, поскольку надо смотреть рекомендации специалистов, чтобы понимать, какие страны уже готовы для того, чтобы мы открывались", - сказал Иванов.