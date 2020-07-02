В США ухудшается ситуация с COVID-19: побит рекорд прироста новых случаев с начала пандемии - плюс 52 000 за сутки

Самая опасная ситуация складывается в США, где количество новых случаев заражения пятые сутки подряд увеличивается более чем на 40 тысяч человек. 2 июля там побит новый рекорд - более 52 тысяч новых заражений коронавирусом, передает NEWSru со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.

Это самый высокий показатель прироста новых случаев с начала пандемии в стране. Всего в США коронавирусом заразились около 2,7 млн человек, за последние сутки умерли 706 человек. Общее число смертей от этого вируса в Соединенных Штатах - 128 062.

Накануне директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, доктор Энтони Фаучи выступил с заявлением, что если власти не возьмут распространение вируса под контроль, то число выявленных инфицированных вирусом нового типа в США может вскоре вырасти до 100 тысяч за день.

«Мы явно не контролируем ситуацию», - признал Фаучи, подчеркнув, что примерно половина новых случаев приходится на четыре штата - Флориду, Аризону, Техас и Калифорнию.

Заболеваемость COVID-19 резко росла в США на фоне массовых протестов и повсеместного снятия ограничений по коронавирусу. Целый ряд штатов, включая крупнейшие по населению Техас и Флориду, приостановили или обратили вспять меры по «открытию» экономики.

Фаучи отметил, что многие американцы не носят маски и игнорируют правила социального дистанцирования. Кроме того, по его оценке, количество американцев с антинаучными взглядами, игнорирующих советы специалистов, очень велико. «Среди некоторых людей очень сильны антинаучные, антивластные и антивакцинные настроения. Это очень многочисленная часть общества, что очень беспокоит», - отметил главный американский инфекционист.

Всеамериканская организация здравоохранения предупреждает, что смертность от коронавируса в странах Карибского бассейна и Латинской Америки к октябрю может составить 400 тыс. человек, если в регионе не будут предприняты строгие меры контроля.

США скупили весь мировой запас ремдесивира

США скупили весь мировой трехмесячный запас препарата ремдесивир - антивирусного средства, создававшегося для лечения Эболы. В ходе испытаний, проведенных в апреле, выяснилось, что он может быть эффективен и против COVID-19. Однако подтвердилось лишь то, что ремдесивир помогает быстрее восстанавливаться после заболевания, но не лечит его.

Несмотря на это, лицензирующие инстанции США одобрили препарат для лечения коронавируса.

Эксперты по всему миру по ряду причин встревожены действиями США. Во-первых, по их мнению, широкое применение этого препарата может иметь нежелательные последствия. В частности, неизвестно, как он будет взаимодействовать с будущей вакциной. Во-вторых, США оставили без ремдесивира весь остальной мир, а препарат может понадобиться для других целей.

«У США есть доступ к большей части запасов препарата, Европе не осталось ничего», - говорит специалист из Ливерпульского университета Эндрю Хилл. США купили 90% запасов готового препарата, рассчитанных до конца сентября 2020 года.