В стене частного дома в Латвии нашли редкие и ценные документы

Сообщается, что в доме были обнаружены три большие папки с документами, о существовании которых ранее не было известно. Эксперты практически не сомневаются в их подлинности.

В свое время в доме жил сотрудник КГБ, и вполне вероятно, что именно он спрятал эти документы по пока еще не выясненным причинам.

Документы связаны с контрразведкой. Согласно приказу Владимира Крючкова, председателя КГБ, все они должны были быть уничтожены в 1990 году в связи с распадом СССР.

«Очевидно, по какой-то причине один из сотрудников КГБ не выполнил приказ и спрятал эти документы. Так они попали к нам», - сказал старший эксперт Латвийского Национального архива Гинтс Зелменис.

Документы охватывают широкий период времени. Самые старые датируются 1943-1944 годами, когда Красная Армия во время Второй мировой войны начала возвращаться в Латвию. В них содержатся сообщения о партизанах национального сопротивления и их сторонниках. Например, о партизанском лидере Абрене Петерисе Супе.

Документы 1960-х и 1970-х годов описывают ситуацию в различных латвийских сельских советах, в основном в Видземе; рассказывают о лицах, нежелательных для советского правительства в каждом конкретном муниципалитете.